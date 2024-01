Bombardeio russo deixa 11 mortos na Ucrânia; Kiev diz que atingiu base da Rússia na Crimeia

Um bombardeio russo na província de Donetsk, na Ucrânia, levou à morte 11 pessoas e deixou outros 8 feridos neste sábado (6), segundo o governador regional Vadym Filashkin. Cinco crianças estavam entre os mortos no bombardeio, afirmou ele.Militares ucranianos disseram que atingiram a área militar de Saki, no oeste da Crimeia, ocupada pela Rússia. As autoridades russas não comentaram o alegado ataque, mas o Ministério da Defesa da Rússia disse que derrubou quatro mísseis ucranianos sobre a península durante a noite e mais seis mísseis sobre o Mar Negro neste sábado.Na Rússia, autoridades locais em Belgorod - a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia - afirmaram que um "alvo aéreo" foi abatido ao aproximar-se da cidade.