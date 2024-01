Ministra japonesa promete repasse de US$ 37 mi à Ucrânia

Em visita não anunciada à Ucrânia, a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, comprometeu-se com apoio contínuo ao país europeu e anunciou o repasse de US$ 37 milhões para o fundo fiduciário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "para fornecer sistemas de detecção de drones", disse nesta domingo, 7, o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, em entrevista coletiva.

O comunicado foi feito em meio a uma ofensiva russa na região Sul do país do Leste europeu. A cidade ucraniana de Kherson foi alvo de bombardeios vindos de partes da região homônima ocupadas pela Rússia, do outro lado do rio Dnieper, segundo autoridades locais.

O chefe do governo municipal, Roman Mrochko, disse que duas pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas. A Força Aérea ucraniana informou ter abatido 21 dos 28 drones lançados pela Rússia durante a noite, que também disparou três mísseis antiaéreos contra a Ucrânia.

Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se com famílias de militares mortos na guerra em atividades religiosas em sua residência em Novo-Ogaryovo, no Oeste de Moscou. "Muitos dos nossos homens, os nossos bravos e heroicos homens, são guerreiros da Rússia mesmo agora, durante as festas, com armas nas mãos, defendem os interesses do nosso país", disse ele aos familiares presentes, segundo o serviço de imprensa do Kremlin, em referência às celebrações do Natal ortodoxo, tipicamente comemorado nos dias 6 e 7 de janeiro.