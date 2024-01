Em Porto Alegre, embaixadora da Alemanha aponta cooperação em hidrogênio verde como o futuro

A Embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach, tomou posse do cargo em setembro de 2023 e, desde então, visitou diferentes regiões do País. A representante diplomática aterrizou em solo gaúcho nesta segunda-feira (15), e foi recebida pelo governador Eduardo Leite (PSDB) nesta terça-feira (16).

Em conversa com o Jornal do Comércio, ela comentou sobre o trabalho que vem desempenhando para conhecer mais das diferentes regiões do Brasil e em que setores a cooperação com o país europeu é possível.

Entre os principais tópicos trazidos pela representante, está a sustentabilidade nas iniciativas de empreendedorismo e de transição energética. Uma possibilidade muito apoiada pelo governo alemão e que foi discutida com representantes nacionais, inclusive com Leite, é a de implementação de produção de hidrogênio verde.

"Tudo sobre hidrogênio verde ainda é muito inicial, ainda há muitas pesquisas sendo feitas, mas a Alemanha e o Brasil estão trabalhando em conjunto. Temos uma história de cooperação científica que se expande em décadas, independente de rivalidades políticas, sempre houve e é muito sólida, e estamos realizando isso em hidrogênio verde também". Ela comenta, no entanto, que a logística e a infraestrutura, assim como o mercado consumidor, não existem ainda no Brasil, o que seria um grande impecílio para concretizar a discussão.

"Hidrogênio verde é o futuro, é importante olhar para o futuro e investir. As oportunidades que o Brasil tem podem mudar tudo, se quiserem, vocês podem descarbonizar e se tornarem o primeiro país no mundo a fazer isso, pois o Brasil tem tudo o que é necessário", acrescenta. Comentou que um grande fator de impulso nas parcerias entre os países é o desejo mútuo de um desenvolvimento sustentável de cidades.

Os próximos passos da embaixadora incluem manter contato próximo com as Câmaras de Comércio para avaliar as possibilidades de cooperação e de inserção de novos programas com companhias alemãs. Comentou que cada estado possui uma base industrial diferente das outras, o que significa que as parcerias com empreendimentos alemães devem ser feitas com olhar específico para cada região. Ao fim, ressaltou o que chamou de "aproximação natural" que o Rio Grande do Sul tem com a Alemanha e como isso pode ser promissor para futuros acordos.

Ainda no tópico de energia, mencionou que espera que haja uma mudança de perspectiva na forma como o Brasil enxerga materiais como a biomassa, amplamente usada na Alemanha e que poderia ser mais fortemente implementada no Brasil.

G20

sediada neste ano pelo Brasil . A embaixadora comenta que membros da embaixada alemã participarão de todos os eventos, mas a sua presença e a possibilidade de presença de ministros e representantes de mais alto escalão depende dos tópicos que serão debatidos. A reunião das 20 maiores economias mundiais, conhecida como Grupo dos 20, é. A embaixadora comenta que membros da embaixada alemã participarão de todos os eventos, mas a sua presença e a possibilidade de presença de ministros e representantes de mais alto escalão

"A agenda do Brasil é muito clara, um dos temas é a reforma do Fundo Monetário Internacional, o que é uma enorme tarefa, a outra é fazer tudo o que é planejado de transformação ser sustentável e justo socialmente, o que também é uma grande parte, praticamente a maior temática na cooperação Brasil-Alemanha", comenta a embaixadora. "Mas acredito que haverão resultados muito concretos inclusive porque acredito que o Brasil pode trazer de volta o G20 para o que era, sobre assuntos econômicos, e não tanto sobre assuntos geopolíticos."

Bettina comentou que, atualmente, o Brasil é o parceiro ideal para a Alemanha, sendo promissor e estratégico, mas relembrou que há certas dificuldades no que tange à burocracia e limites linguísticos.

Bicentenário da imigração alemã