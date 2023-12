RS celebrará bicentenário da imigração alemã em 2024

A Imigração alemã no Rio Grande do Sul completa 200 anos em 2024. No século XIX, a Alemanha enfrentava desafios como o aumento da população, dificuldade de acesso à terra para os filhos numerosos e problemas políticos.

Em busca de uma vida melhor para si e as suas famílias, no dia 25 de julho de 1824, nove homens e mulheres, chegaram em São Leopoldo. Por causa disso, a cidade é o berço da Imigração alemã no Brasil. Depois de 1824, houve outras ondas migratórias, com destaque para a que deu origem à Santa Cruz do Sul, em 1849, que completa 175 anos. O bicentenário da imigração alemã será comemorado durante todo o ano de 2024, com o ponto alto da celebração reservado para o dia 25 de julho.

Para coordenar os festejos, o governador Eduardo Leite (PSDB) estabeleceu a Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã no RS. O grupo é presidido por Rafael Gessinger, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

De acordo com Gessinger, a data é uma ótima oportunidade para celebrar a diversidade de povos e a riqueza cultural do solo gaúcho. "A migração germânica contribuiu para o Estado se tornar um espaço pluriétnico, onde são vivenciadas diferentes tradições na língua, culinárias, arte, religiosidade e crenças. Além dos hábitos e costumes trouxeram para a cultura gaúcha, os alemães fomentaram a indústria. Eles foram pioneiros nos setores da indústria de calçado, cerveja, tecelagem, couro e chocolate", cita.

Gessinger também pontua que a comemoração "celebra a origem germânica, mas ao mesmo tempo celebra a integração cultural com todas as demais etnias que formam o Rio Grande do Sul. É uma oportunidade para que o gaúcho reflita sobre sua identidade e sobre os encontros culturais que forjaram esse Estado".

O grupo instalou subcomissões que tratarão dos seguintes temas: Cidadania e Direitos Humanos, Ciência e Inovação, Desenvolvimento Econômico, Escolas, Exposições, Fé e Ações Sociais, Folclore, História da Imigração alemã, Língua Alemã e Turismo e Esporte e Amigos do Bicentenário. Também da comissão as secretarias de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e do Desenvolvimento Econômico.

As temáticas serão divulgadas em 2024. Além disso, diversos setores da sociedade atuam em conjunto com o comitê, como instituições de ensino superior, associações, secretarias, entidades e prefeituras para tratar do tema.

O Bicentenário será também uma ocasião para a reflexão sobre a democracia e os direitos humanos. "A Alemanha atual é um país que viveu na pele o drama de dois totalitarismos no século XX, e essas cicatrizes precisam servir de exemplo para melhorarmos nossa vida em sociedade", comenta. Os festejos contam com uma subcomissão específica para a temática da Cidadania e Direitos Humanos, que servirá de espaço a discussões de temas como a igualdade étnico-racial, o direito da pessoa com deficiência (PCD), o direito da mulher, entre outros.