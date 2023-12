Porto Alegre será uma das cidades-sede de reuniões do G20 em 2024

Em novembro de 2024, o Brasil será sede da Cúpula dos líderes do G20 e de mais de 120 celebrações e reuniões temáticas. O objetivo do governo foi de descentralizar o evento, espalhando as reuniões por 13 diferente localidades do território nacional. O objetivo desta medida, além de fomentar o turismo e apresentar a diversidade das regiões brasileiras, é de tornar o acesso mais democrático e representativo.

Os municípios em que haverá atividades são: Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Foz de Iguaçu (PR), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).

O evento oficial da Cúpula está marcado para acontecer entre os dias 18 e 19 de novembro, no entanto, outros encontros marcados também têm importância para o evento, como as Trilhas de Sherpas, entre os dias 11 e 15, que são encontros frequentados por enviados pessoais dos Chefes de Estado - os sherpas - para a organização de como se dará o debate, assim como a supervisão das negociações, e a Trilha de Finanças.

O sherpa indicado pelo Brasil é o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Maurício Lyrio. As reuniões para estabelecer o que será pautado pelo Brasil nas Trilhas serão nos dias 21 e 22 de fevereiro, sobre as Sherpas, e 28 e 29 de fevereiro, sobre as Finanças.