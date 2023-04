Presidente de Portugal sugere pedido de desculpas pela escravidão

Pela primeira vez na história, uma autoridade portuguesa falou sobre uma possível retratação de Lisboa sobre a comercialização de escravos. Nesta terça-feira (26), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que seu país deveria pedir desculpas e assumir um papel de maior responsabilidade sobre o tema. A fala foi dada durante a comemoração anual da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura portuguesa em 1974.

"Pedir desculpas às vezes é a coisa mais fácil de fazer. Você pede desculpas, vira as costas e o trabalho está feito", apontou o presidente. O político também destacou que Portugal deveria assumir a responsabilidade para a construção de um futuro melhor.

Apesar de defender uma retratação de Portugal, o presidente afirmou ainda que a colonização do Brasil teve impactos positivos como a difusão da língua portuguesa. "Mas, do lado ruim, a exploração dos povos indígenas, a escravidão, o sacrifício dos interesses do Brasil e dos brasileiros", disse.

Até este momento, autoridades portuguesas comentaram raramente sobre o passado colonial do país em territórios de Brasil, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, Índia e Moçambique. De acordo com o Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, cerca de 4,86 milhões de escravos vieram para o território brasileiro entre os séculos XV e XIX.