Ginásio do Tesourinha deve ser reaberto no final de 2026

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Porto Alegre, o Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos, carinhosamente conhecido como Tesourinha, em obras desde 2023, deve ser aberto ao público no final do ano de 2026.

A reformulação do ginásio foi inicialmente dividida em sete etapas. Porém, uma pressão da prefeitura para que a obra fosse entregue com mais antecedência fez com que os responsáveis pela obra unissem a antiga etapa 5 na etapa 2, visando acelerar o processo de contratação e execução.

Isso fez com que o prazo para o término do contrato da segunda fase da reforma fosse adiado. Um termo de adição foi firmado com a empresa F&F Engenharia e Construção, que é responsável pela operação. Assim, o contrato para a recuperação do ginásio deve ser finalizado somente em março de 2027.

Apesar disso, a Smel afirma que o prazo inicial de conclusão da etapa 2 continua o mesmo, e deve ser entregue em abril de 2026.

“O contrato a gente sempre tem que estender um pouquinho mais, porque depois que recebemos a obra, temos que fazer os termos de recebimento e pagamento. Para fazer as medições e o pagamento, e resolver todos esses trâmites, o contrato tem que estar vigente. Por isso que sempre jogamos o contrato um pouquinho mais para frente, mas isso não quer dizer que o ginásio não possa estar funcionando”, destacou Carla Zambiasi, arquiteta e responsável pela obra de revitalização.

Outro ponto de discussão foi o valor da obra. Inicialmente orçado no valor de R$ 3.818.500,00, foi divulgado na imprensa que o montante investido na segunda fase havia aumentado. Carla explica que a manobra realizada não envolve dinheiro a mais. O que gerou confusão, segundo ela, foi a necessidade de realizar um aditivo de contrato para formalizar a antecipação de uma etapa do projeto.

Para isso, foi preciso mover recursos financeiros que já estavam previstos para serem gastos no ano seguinte para o momento presente. Portanto, o dinheiro envolvido seria gasto de qualquer forma, mas foi trazido para antecipar a entrega da obra.

“Para pegar o dinheiro que ia ser gasto o ano que vem, só podíamos fazer isso, legalmente, através de um aditivo de contrato. Então, na verdade, nós estamos antecipando uma etapa, Não tem dinheiro a mais. Esse dinheiro ia ser gasto lá no ano que vem, já tava previsto”, explicou.

A segunda fase da revitalização do ginásio havia sido anunciada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) no dia 24 de março deste ano. Nesta fase, estão previstas a reforma do elo inferior dos setores 1 e 3 do Ginásio contemplando novas alvenarias, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, louças e metais dos banheiros, instalação dos equipamentos de Incêndio, equipamentos de climatização e todos os revestimentos (pavimentação, pintura e forros).

Além disso, também estão sendo feitas as reformas das arquibancadas, da cobertura (estrutura, telhado e calhas), cabines de imprensa e de som, pintura e iluminação externa.

O valor total de toda a operação, incluindo as 6 etapas previstas, deve girar em torno de R$ 11 milhões.



Confira previsão completa da obra:

A Etapa 1 já foi concluída e focou na reforma da entrada de energia e do elo inferior dos setores 2 e 4 do Ginásio. Este trabalho incluiu novas alvenarias, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, louças e metais dos banheiros, instalação de reservatórios de água, equipamentos de incêndio e climatização, além de todos os revestimentos (pavimentação, pintura e forros).

A Etapa 2, que tem 50% de execução concluída e previsão de finalização para abril de 2026 , abrange a reforma do elo inferior dos setores 1 e 3 , reforma das arquibancadas, da cobertura (estrutura, telhado e calhas), cabines de imprensa e de som, e pintura e iluminação externa. Nesta etapa, a antiga Etapa 5 foi aditada para acelerar a contratação e execução , incluindo a construção de uma Estrutura tipo Mezanino/platôs com piso em painel wall e guarda corpo em vidro laminado para Pessoas com Deficiência (PCDs).

As etapas seguintes estão em processo licitatório ou de projeto . A Etapa 3 envolve o fornecimento e instalação do Sistema de Áudio e Vídeo, incluindo equipamentos de som, telões de led e todos os equipamentos necessários, com previsão de 2 meses de execução após a Ordem de Início.

A Etapa 4 também está em licitação e trata da instalação de 2 plataformas elevatórias (elevadores), com previsão de 2 meses após o início. A Etapa 5 irá para licitação para a substituição de toda a quadra de madeira, recuperação da pista do entorno e instalação de equipamentos esportivos, com 3 meses de execução previstos. Embora as etapas sejam sequenciais, elas poderão ocorrer concomitantemente.