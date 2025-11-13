Centro Olímpico de Canoas vai receber R$ 1,5 milhão para obras de melhoria

O Centro Olímpico Municipal (COM) de Canoas, localizado no bairro Igara, está passando por um processo de revitalização e reestruturação. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tem como objetivo recuperar o espaço, que foi utilizado para fins humanitários durante e após as enchentes de maio de 2024.

Durante o período emergencial, o ginásio principal e o campo do Centro Olímpico abrigaram vítimas da enchente, por meio de um Centro Humanitário de Acolhimento (CHA) administrado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), vinculada à ONU. A desmobilização completa do espaço ocorreu em maio de 2025, permitindo o início dos levantamentos técnicos e das ações de recuperação da estrutura.

Entre as obras e projetos em andamento, estão a revitalização do gramado e da pista de atletismo, do ginásio e das dependências internas e a implantação de academia ao ar livre coberta e playground acessível. Somados, os investimentos devem chegar a R$ 1,5 milhão.

Além disso, o governo do Estado anunciou a construção de um ginásio multiuso no terreno do Centro Olímpico, com investimento de R$ 5 milhões, dentro do programa “Rede de Ginásios Multiuso para Apoio Humanitário”, integrante do Plano Rio Grande. A nova estrutura será projetada para uso esportivo e também para suporte a situações emergenciais.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Luciano de Oliveira, o trabalho de reconstrução do Centro Olímpico representa o compromisso com a retomada das atividades esportivas e comunitárias da cidade. “Estamos reconstruindo um espaço que é símbolo do esporte e da convivência em Canoas. Cada investimento tem o propósito de devolver qualidade, segurança e acessibilidade à população”, destacou.

O vice-prefeito, Rodrigo Busato, ressaltou a importância da revitalização do Centro Olímpico como marco da recuperação dos espaços públicos após as enchentes. As obras seguirão de forma planejada e escalonada, conforme a liberação dos recursos estaduais e federais, garantindo que o Centro Olímpico Municipal retome plenamente sua função social, esportiva e comunitária.