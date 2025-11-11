Justiça ordena plano emergencial para fios soltos em Porto Alegre

A Justiça do Rio Grande do Sul acatou nesta terça-feira (11) um parecer do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) determinando que a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) apresente um plano emergencial para a reorganização dos fios e cabos soltos ou emaranhados nos postes de Porto Alegre. A decisão atende a um pedido de tutela de urgência da Prefeitura, reconhecendo a responsabilidade objetiva e solidária da concessionária pela infraestrutura urbana, conforme resoluções da ANEEL/ANATEL.

Conforme o promotor de Justiça Felipe Teixeira Neto, o MPRS apontou que a falta de fiscalização da CEEE-D tem gerado grave poluição visual e riscos à segurança viária e ao meio ambiente, justificando a urgência das medidas corretivas.

“A omissão fiscalizatória da CEEE-D tem gerado danos ambientais associados aos impactos paisagísticos causados pelos emaranhados de fios e cabos hoje existentes, o que se soma a graves riscos à segurança viária, com registro de acidentes”, diz o promotor, através de uma nota oficial do MPRS.

A CEEE-D recebeu o prazo de 30 dias para elaborar o projeto detalhado, que deverá incluir a remoção de cabos caídos, clandestinos ou sem identificação, além da criação de um sistema de mapeamento georreferenciado e um canal de denúncias. Este plano deve ser executado em até 120 dias, sob monitoramento por relatórios trimestrais.

Em caso de descumprimento, a decisão judicial fixou uma multa diária de R$ 10 mil, que será revertida para o Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente. A Justiça também ressaltou o direito de regresso da CEEE-D contra as operadoras de telecomunicações, que são as donas dos cabos.

Contatada pelo Jornal do Comércio, a prefeitura de Porto Alegre não se manifestou até o fechamento desta matéria (às 18h32).