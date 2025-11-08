Ciclone causa falta de água e energia em Porto Alegre; prefeito Sebastião Melo destaca ações emergenciais e agenda na COP30

Após a passagem do ciclone que atingiu Porto Alegre na noite passada , o prefeito Sebastião Melo detalhou as ações emergenciais adotadas para restabelecer os serviços essenciais e minimizar os impactos sobre a população. Segundo Melo, as equipes da prefeitura trabalharam durante toda a madrugada em regime de plantão, com a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) mobilizada desde antes do evento climático.

“As nossas equipes estão todas no plantão, trabalhando fortemente”, afirmou Melo. O prefeito destacou que as principais dificuldades enfrentadas no momento estão relacionadas à falta de energia elétrica, que afeta diretamente o abastecimento de água em diversas regiões da cidade. “Não há água na natureza sem energia. É preciso energia para que a água seja bombeada. São 84 estações em operação”, explicou.

Entre os locais mais afetados, estão as regiões abastecidas pelas Estações de Tratamento de Água (ETAs) São João e Belém Novo, além da região das ilhas da Capital. A ETA São João, responsável pelo fornecimento a aproximadamente 500 mil pessoas, está parada por falta de energia, afetando bairros como Cristo Redentor, Jardim Leopoldina, Sarandi, São Sebastião e Vila Ipiranga. Já a ETA Belém Novo interrompeu o abastecimento para localidades da zona Sul, como Restinga, Lami, Belém Novo e Lomba do Pinheiro.

Árvore caída na rua Monsenhor Veras - bairro Santana EVANDRO OLIVEIRA/JC Além dos problemas no abastecimento, Melo relatou a queda de árvores e postes em diversos pontos da cidade, o que intensificou o trabalho das equipes de limpeza e manutenção. “Há sujeira na cidade, caíram árvores e alguns postes, mas está sob controle”, disse o prefeito, ressaltando que continuará acompanhando de perto as ações emergenciais.

Mesmo diante da crise, Sebastião Melo confirmou sua participação na COP30, conferência global sobre mudanças climáticas. O prefeito justificou a importância da presença do executivo municipal no evento. “Os governos locais são os mais preparados para a transição energética, mas têm limites financeiros claros”, informou,

Melo defendeu que é preciso ir além do discurso e buscar ações concretas. “O aquecimento global é uma realidade. Não adianta fazer mais promessas globais sobre transição climática. Tem que ter atitude, e atitude se faz com planejamento e com dinheiro”, afirmou.

Durante o encontro internacional, o prefeito pretende levar as demandas e desafios enfrentados por Porto Alegre, ressaltando a necessidade de cooperação entre governos e sociedade. “Transição climática se faz com os governos, mas se faz também com a sociedade. A mensagem que levo é de estar junto nesse processo”, concluiu.

Nádia, assume interinamente a prefeitura Enquanto o prefeito estiver em Belém para a COP 30, a presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Comandante

Pelo rede social X, o Dmae informou as estações de tratamento e de bombeamento afetadas pela falta de energia elétrica:

ETAs (Estações de Tratamento de Água)

ETA Belém Novo – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Aberta dos Morros, Belém Novo, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Chapéu do Sol, Extrema, Hípica, Ipanema (parte), Lajeado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga e São Caetano.

ETA São João – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Alto Petrópolis, Anchieta, Auxiliadora, Boa Vista, Chácara da Fumaça, Chácara das Pedras, Costa e Silva, Cristo Redentor, Higienópolis, Humaitá, Jardim Ipu, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Jardim Lindóia, Jardim Planalto, Jardim Sabará, Loteamento Timbaúva, Mário Quintana, Morro Santana, Navegantes, Parque Santa Fé, Passo da Areia, Passo das Pedras, Protásio Alves, Rubem Berta, São Geraldo, São João, Vila Farrapos, São Pedro, São Sebastião, Sarandi, Três Figueiras, Vila Floresta, Vila Ipiranga e Vila Safira.

ETA Ilhas – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Região do Arquipélago.

EBATs (Estações de Bombeamento de Água Tratada) EBAT Fernando Machado – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Centro.

EBAT Monte Cristo – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Vilas Nova e Monte Cristo.

EBAT São Caetano I – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Teresópolis.

EBAT Pitinga – em manutenção

Bairros afetados: Lomba do Pinheiro, Pitinga, Vilas Quirinas e Panorama.

Previsão de conclusão: No decorrer da noite.

EBAT Menina Alvira – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Coronel Aparício Borges.

EBAT São Caetano – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Teresópolis.

EBAT Belém Velho II – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Belém Velho e Vila Nova.

EBAT Santa Tereza I – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Menino Deus e Santa Tereza.

EBAT Caieira – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Medianeira, Partenon e Santo Antônio.

EBAT Cidade Jardim – parada por falta de energia elétrica

Bairros afetados: Nonoai.

EBATs Santa Tereza II e III – paradas por falta de energia elétrica