Comandante Nádia assume interinamente a prefeitura de Porto Alegre durante viagem de Melo à COP 30

A presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Comandante Nádia Rodrigues Silveira Gerhard (PL), assumiu neste sábado (8) o cargo de prefeita em exercício da Capital, durante cerimônia realizada na Pinacoteca Aldo Macatelli, no Museu de Arte do Paço Municipal. A transmissão oficial ocorreu às 11h45min, com a assinatura do termo pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), pela vice-prefeita Betina Aguiar (PP), que atuou como testemunha, e pela nova prefeita interina, que ficará no comando do executivo entre os dias 9 e 15 de novembro, período em que Melo participa da COP 30, em Belém (PA).

O ato contou com a presença de familiares da prefeita interina, sua família, além de autoridades civis e militares. Estiveram presentes o deputado federal Luciano Zucco, o deputado federal Giovani Cherini, o coronel Mário Andreuzza, representando o senador Hamilton Mourão, o comandante da Capitania Fluvial de Porto Alegre, capitão de mar e guerra Flávio Firmino, e a secretária-adjunta de Segurança do Estado, Adriana da Costa, entre outros.

Em seu discurso, o prefeito Sebastião Melo prestou solidariedade às famílias atingidas pelos temporais que afetaram o Estado nas últimas horas e destacou a importância da participação de Porto Alegre na conferência climática. “Não se faz transição climática sem dinheiro e sem posicionamento. Seria uma mensagem muito ruim o chefe do executivo não estar presente neste debate”, afirmou. Melo destacou a harmonia entre os poderes e desejou êxito à prefeita interina. “A democracia permite esses ritos, e é um gesto de confiança e respeito entre Executivo e Legislativo. A cidade ganha quando há entendimento”.

A vice-prefeita Betina Aguiar ressaltou a importância simbólica do momento e o protagonismo feminino na política. “Todos do Legislativo deveriam ter a oportunidade de viver a experiência do Executivo. Desejo boa sorte à Nádia neste período. Este é um momento importante também para nós, mulheres, que conquistamos cada vez mais espaços de liderança”, declarou.

A prefeita em exercício, comandante Nádia, iniciou seu pronunciamento agradecendo a confiança e reforçando o compromisso de continuidade das ações da gestão. “Hoje é um motivo de orgulho, responsabilidade e profunda emoção. Contribuir com a cidade, ainda que por uma semana, é uma honra que carrego com muita gratidão”, disse. Ela destacou que suas primeiras ações serão voltadas às áreas afetadas pelos ventos e chuvas que atingiram a Capital.

Nádia relembrou sua trajetória na Brigada Militar e na política municipal, chegando ao terceiro mandato como vereadora e, agora, ao posto máximo da cidade, ainda que temporariamente. “Sou filha de um sargento da Brigada e de uma professora. Estudei como bolsista e aprendi desde cedo o valor do trabalho e da superação. Hoje posso retribuir à cidade tudo o que ela me deu”, declarou.