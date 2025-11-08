Pessoas de todo o mundo chegam a Belém para COP30

De Belém (Pará)

É com clima abafado e sensação térmica de quase 40°C que a cidade de Belém, no Pará, que será a capital do Brasil de 11 a 21 de novembro, segundo a Lei 15.251, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebe delegações internacionais para a COP30, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. A COP30 estreia na segunda-feira (10).

A cidade banhada por diversos rios e com raízes na Amazônia mostrará ao mundo os desafios sociais e econômicos de preservar a floresta, essa que é uma das condições para o controle do aquecimento global que está impactando diretamente as condições de vida do planeta.

As negociações entre os representantes dos países serão sobre as medidas que devem ser adotadas para atingir a meta estabelecida 10 anos atrás, na COP21, em Paris: manter o aumento médio da temperatura global em até 1,5°C acima dos registros da era pré-industrial (século XIX). Em 2024, essa marca foi atingida pela primeira vez.

O principal objetivo em 2025 é conseguir o compromisso das nações desenvolvidas em financiar a transição energética e econômica dos países em desenvolvimento. Na semana que passou, chefes de estado e de governo de alguns países foram recepcionados em Belém por Lula para a Cúpula dos Líderes.

Antes, na mesma semana, mandatários dos governos subnacionais (estados e municípios) participaram de evento semelhante, mas no Rio de Janeiro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) estiveram presentes. Os dois virão à COP30, que receberá também outros prefeitos gaúchos, empresários e representantes da sociedade civil.

Neste sábado (8), centenas de pessoas já circulam pelas imediações do Parque da Cidade, onde acontece a Conferência. Os sotaques e as vestimentas confirmam a expectativa de fazer de Belém também uma capital mundial.

Até o fim do mês, os bastidores do evento, os destaques da programação e o resultado das negociações serão publicados diariamente nos canais do Jornal do Comércio.

Montagem em andamento e trânsito congestionado

As instalações ainda não estão 100% prontas para os eventos da COP30. As obras seguem dentro do pavilhão e fora do Parque da Cidade, área de um antigo aeroporto que foi transformado para receber o evento.

O mesmo vale para a cidade de Belém, que aproveitou recursos federais recebidos em função do evento para realizar obras de saneamento e infraestrutura. Mas antes de acessar a área da Conferência é preciso enfrentar um trânsito bastante congestionado.

O Aeroporto Internacional de Belém reserva uma via para veículos oficiais, que transportam autoridades do Brasil e de outros países. Ônibus, táxis e carros por aplicativo dividem a outra via, com três faixas.

Na manhã deste sábado (8), um dos ônibus que o governo do Pará disponibilizou para acesso à COP30 demorou 40 minutos para percorrer um trecho de 4,5 quilômetros em uma rodovia estadual. Para fazer jus aos temas em debate na Conferência, o veículo é elétrico.