Publicada em 08 de Novembro de 2025 às 11:33

Ciclone deixa estragos em várias regiões do Rio Grande do Sul

Pelo menos 200 mil clientes da CEEE Equatorial estavam sem energia na manhã deste sábado

CEEE Equatorial/Divulgação/JC
Júlia Fernandes
Júlia Fernandes Repórter
O ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8) trouxe ventos fortes, muita chuva e deixou estragos em diferentes regiões do Estado. De acordo com boletim da Defesa Civil atualizado às 9h deste sábado, municípios das regiões Sul, Norte e Leste registraram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
As chuvas mais intensas foram registradas em Ilópolis, com 177,8 milímetros em 24 horas, seguida de Anta Gorda, com 156,6 mm, e Dois Lajeados, com 144 mm. Em períodos menores, as cidades de Cerro Grande (71,6 mm), Canguçu (53,9 mm) e Mostardas (53,8 mm) também tiveram grandes volumes em apenas 12 horas. Em Porto Alegre, o acumulado chegou a 28,8 mm no mesmo intervalo. Já os ventos mais fortes foram sentidos em Planalto, com rajadas de até 95 km/h, e também atingiram municípios como Canguçu, Passo Fundo, Tramandaí e a própria capital gaúcha.
O temporal causou diversos danos em áreas urbanas e rurais. Anta Gorda registrou o alagamento de uma estrada que dá acesso a comunidades do interior, enquanto Bom Retiro do Sul teve a queda de uma árvore sobre a RST-128, que segue parcialmente bloqueada. Cidreira relatou o destelhamento parcial de um ginásio, e Erechim registrou quedas de árvores e danos em telhados. Em Frederico Westphalen, um pavilhão industrial e o depósito de uma madeireira ficaram parcialmente destelhados. Houve ainda registros de quedas de árvores em Guarani das Missões, Putinga e Três Passos, e rompimento da rede elétrica em Relvado. Em Porto Mauá, o vento destelhou parte de um galpão na zona rural.
A força dos ventos também provocou danos à rede elétrica em várias cidades. Segundo a CEEE Equatorial, cerca de 200 mil clientes estavam sem energia na manhã deste sábado nas regiões mais afetadas, incluindo Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Capão da Canoa e Osório. A concessionária informou em nota que trabalha desde o início do evento, com equipes em campo para recompor cabos e estruturas danificadas. O foco principal é restabelecer o fornecimento para serviços essenciais, como hospitais e sistemas de abastecimento de água.
O ciclone também afetou o tráfego em rodovias. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a ERS-431, na ponte sobre o Rio das Antas, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, está totalmente interditada por causa da elevação do nível do rio. A Serra das Antas, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, também está bloqueada de forma preventiva até nova vistoria do DNIT. Em Encantado, a ERS-433, na altura do km 8, segue interditada devido à elevação das águas que cobriram a estiva que liga o município a Relvado.
A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições meteorológicas e reforça o alerta para o risco de novos deslizamentos e alagamentos, especialmente nas regiões Norte e Leste, onde o solo está encharcado pela grande quantidade de chuva dos últimos dias.

