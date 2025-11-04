Banco de Sangue do HCPA entra em estado crítico e precisa de doadores

O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) enfrenta uma situação crítica nos estoques de sangue, especialmente do tipo O. Segundo a entidade, o volume disponível atualmente é insuficiente para suprir a demanda do hospital, que já precisou recorrer ao apoio de outros bancos de sangue da região.

A situação é grave e pode colocar em risco a realização de cirurgias e atendimentos de alta complexidade do hospital. Segundo Patrícia Seltenreich, gestora da captação de doadores do HCPA, o estoque existente não garante a sobrevivência ou a continuidade dos procedimentos por mais de dois dias.

“Tivemos duas cirurgias, uma cirurgia, um transplante e uma cirurgia cardíaca. Então isso demandou muitas bolsas de sangue para esses dois procedimentos. Houve uma baixa no estoque muito rápido por esses procedimentos de alta complexidade que impactou diretamente no nosso estoque atual”, explicou Patrícia.

Para amenizar a situação de criticidade, o hospital implementou diversas medidas e ações urgentes visando a reversão rápida desses números. Foi realizado um chamamento da comunidade interna do hospital, utilizando plataformas como o Banco S Virtual, e fez uma convocação específica aos servidores públicos, incluindo membros da Polícia Federal e do Exército, caracterizando uma chamada geral para conscientizar sobre o estado crítico.

Devido à urgência da situação e ao déficit existente, o hospital também está atendendo demandas espontâneas - doações sem agendamento - durante a semana, solicitando a vinda imediata de doadores.

Assim, Patrícia reforça a importância de doar sangue. Ela explica que os pré-requisitos básicos para a doação de sangue exigem que o indivíduo tenha entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha ocorrido antes dos 60 anos. É fundamental também pesar mais de 50 kg e estar saudável. O doador não pode estar fazendo uso de certas medicações no ato da doação, como antibióticos e anti-inflamatórios, que geralmente exigem um período de espera de três dias após o término, pois impossibilita a coleta de plaquetas.

Além disso, certos procedimentos geram impeditivos temporários que podem tornar o doador inapto neste momento, como tatuagem nos últimos seis meses, botox nos últimos três meses e colonoscopia nos últimos seis meses.

"É muito importante a doação de sangue dentro de hospitais de alta complexidade, onde existe um grande número de atendimentos. Precisamos de sangue para que tudo aconteça, que o hospital continue atendendo todos os tipos de procedimento. E é um ato de amor, é um ato simples, que em uma doação a gente salva quatro vidas. Então, e é importante essa empatia e a solidariedade neste momento em que os hospitais, não digo só o Hospital de Clínicas, os nossos hospitais andam com números baixos de doações de sangue”, ponderou Patrícia.

As doações para o Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, na Rua São Manoel, 543 – 2º andar. O agendamento online pode ser feito pelo link bit.ly/sangueonline​ ou no site do hospital, em www.hcpa.edu.br .

Além do HCPA, outros hospitais da Capital também precisam de doações. A Santa Casa de Porto Alegre está com metade do estoque necessário e reforça a necessidade de doadores de todos os tipos.

As doações podem ser feitas no Banco de Sangue da instituição, localizado dentro do complexo hospitalar, na Avenida Independência, n° 75. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 (exceto feriados), e aos sábados, das 8h às 12h. Os doadores têm direito a três horas de isenção no estacionamento.

O Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição também conta com um estoque em situação crítica para sangue dos tipos O+ e B -. Além disso, os tipos O+, A- e AB- se encontram em sinal de alerta.

O Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) está localizado no segundo andar do Hospital Conceição, na Av. Francisco Trein, n° 596, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre.