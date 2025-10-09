HCPA alerta para risco de suspensão de cirurgias devido ao baixo estoque de sangue

O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) registrou queda nos estoques e faz um apelo urgente por doações de todos os tipos sanguíneos, especialmente O negativo. O alerta é preventivo, uma vez que se a situação não for revertida nos próximos dias, poderá acarretar a suspensão de procedimentos cirúrgicos.

LEIA TAMBÉM: Contaminação por metanol deixa população gaúcha em alerta



Segundo a instituição, nos últimos dias o fluxo de doadores não tem sido suficiente para repor a demanda. Na última noite, por exemplo, aconteceu um transplante cardíaco e procedimentos de alta complexidade demandam muito dos estoques. O hospital reforça que uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas. Segundo a instituição, nos últimos dias o fluxo de doadores não tem sido suficiente para repor a demanda. Na última noite, por exemplo, aconteceu um transplante cardíaco e procedimentos de alta complexidade demandam muito dos estoques.

O Banco de Sangue do HCPA fica na Rua São Manoel, 543, e o agendamento pode ser feito no site do hospital ou diretamente no banco de sangue online. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.