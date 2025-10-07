Primeira policlínica do Estado será construída em Caxias do Sul

Na sexta-feira (3) passada, a prefeitura de Caxias do Sul, junto ao Ministério da Saúde, assinou o termo de compromisso para a construção da primeira policlínica da cidade, que é considerada também a primeira do Estado. O local, que será construído no bairro Esplanada, na Zona Sul, visa complementar o cuidado prestado na atenção primária em saúde, funcionando como um atendimento intermediário entre as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e o hospital, com oferta de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.

Com um investimento de R$ 30 milhões, recursos provenientes do PAC Seleções - Saúde 2025, do governo federal, o local possuirá 8.238 metros quadrados, e visa conceder acesso a especialistas, exames e diagnósticos. Segundo o novo secretário de Saúde do município, que assumiu a pasta na última segunda-feira (6), Rafael Bueno, o objetivo do projeto é qualificar o atendimento prestado na assistência primária, para que a população necessite cada vez menos buscar atendimentos considerados de urgência. “Nós vamos beneficiar uma região, que hoje não é assistida ainda por serviços, como a grande região do Rizzo, que possui cerca de 70 mil habitantes e também a região do Esplanada”, afirma Bueno.

A unidade, segundo o secretário, seguirá o modelo de projeto do Ministério da Saúde, que tem como principais linhas de cuidado a Atenção Integral à Saúde da Mulher, do Homem e da Criança, assim como a Atenção Integral às Condições Crônicas Não Transmissíveis, que compreendem linhas de cuidado do AVC (acidente vascular cerebral), IAM (infarto agudo do miocárdio) e da insuficiência cardíaca no adulto, do diabetes mellitus, da doença renal crônica, da dor torácica, das doenças metabólicas e obesidade.

Além disso, no local haverá atendimento integral às vítimas de violência, como mulheres, crianças, idosos e pessoas LGBTQIA +, Atenção Integral à Saúde Mental, cuidados ortopédicos, cuidados em otorrinolaringologia e reabilitação. “A policlínica vai atender a cidade inteira, nós temos meio milhão de habitantes que estão aptos a serem atendidos. Só que hoje nós temos duas UPAs, que são para atendimentos de urgência e emergência, que complementam os atendimentos da unidade básica de saúde (UBS) para cuidar de toda a população”, diz o secretário, que propôs o projeto no período em que era vereador no município.