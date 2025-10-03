Hospital de Rio Grande recebe primeiro paciente SUS após parceria

A Secretaria de Saúde de Rio Grande encaminhou, na semana passada, o primeiro paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento no Hospital Monporto. O marco é resultado de um convênio firmado entre a prefeitura, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul e o hospital

Este é o primeiro atendimento via SUS realizado pelo hospital desde sua inauguração, há cerca de dois anos. O contrato prevê a disponibilização de oito leitos destinados a pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave.

O primeiro paciente recebido é um homem diagnosticado com sintomas gripas, que estava sendo acompanhado na UPA Junção enquanto aguardava vaga em leito da rede pública. No Monporto, ele terá acesso a um leito semiprivativo.

Para a gerente de Urgência e Emergência da pasta da Saúde, Letícia Barros, e a superintendente da Atenção Especializada da, Débora Rodrigues, o momento é histórico. “Esse é um avanço fruto do empenho conjunto entre município e Estado, que vai contribuir muito para a nossa população. Seguimos avançando com responsabilidade e compromisso, para que a saúde chegue a todos no tempo certo e com a qualidade que a nossa população merece”, destacaram.

Débora Rodrigues explicou que o contrato, válido inicialmente por 90 dias, tem como objetivo reduzir a superlotação nas UPAs. “Esse primeiro marco, articulado com o apoio do governo estadual, contempla oito leitos do hospital. Mas há expectativa de ampliação de parcerias, com oferta futura de consultas em especialidades como, por exemplo, otorrinolaringologia”, afirmou.

O diretor-geral do Hospital Monporto, Márcio Slaviero, destacou a importância de o hospital privado se integrar à Rede Pública de Saúde em um momento de alta demanda. “Nosso foco são os convênios e atendimentos particulares. Mas o hospital sempre teve interesse em participar da Rede Pública de atendimento. Estamos felizes em contribuir com o reforço de leitos de retaguarda para doenças respiratórias em Rio Grande. Essa é uma estrutura privada e recente, mas que agora também se coloca à disposição do SUS”, disse.