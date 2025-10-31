Porto Alegre,

Publicada em 31 de Outubro de 2025 às 16:59

Caxias do Sul receberá campus de R$ 60 milhões da UFRGS

Seis novos cursos de graduação estão previstos inicialmente. Preocupação com sustentabilidade financeira é destacada

Jamil Aiquel
Caxias do Sul receberá um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Na manhã desta sexta-feira (31), o Conselho Universitário (Consun) da instituição realizou uma sessão especial para votar a proposta de criação do campus, que foi aprovada por 66 dos 77 votos. 
A proposta encaminhada pelo Gabinete da Reitoria previa a oferta de seis cursos de graduação – nas áreas de Engenharia de Produção Mecânica; Engenharia Agrícola; Engenharia de Materiais e Manufatura; Ciência de Dados; Administração; e Pedagogia –, além da possibilidade de posterior ampliação da oferta com cursos nas áreas de Saúde, Artes e Humanidades. 
O parecer foi aprovado e resgatou todo o processo de discussão na Ufrgs e na comunidade, iniciado em junho de 2024, após o anúncio pelo Governo Federal do Novo PAC da Educação Superior e que culminou na proposição apreciada pelo Consun.
Um dos pontos destacados pelos conselheiros foi a preocupação com a sustentabilidade financeira do novo campus e da própria Ufrgs. O projeto, então, expressa a necessidade de garantia de recursos para capital e custeio adicionais, além de R$ 60 milhões do Novo PAC para implantação do Campus, por meio da Lei Orçamentária Anual e recomposição inflacionária anual com projeção orçamentária plurianual até o quinto ano da implantação do Campus. 
Além disso, a oferta de restaurante universitário e a publicização de dados contábeis específicos do Campus Serra em relatórios anuais que devem ser apresentados ao Consun sobre a situação da unidade com informações relevantes para a consolidação da expansão da Universidade, foram listadas no parecer como condicionantes.
Não há uma data para início das aulas. A Comissão de Legislação e Regimento (CLR) do Consun destacou que as atividades devem começar no primeiro semestre, sem mês definido. O curso que abrirá os trabalhos no campus também ainda não foi definido, porém ficará a cargo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). 
Outro ponto que ainda não foi divulgado é o local da sede do novo campus. Ao ser questionada, a assessoria de comunicação da Ufrgs afirmou que a informação não pode ser divulgada. 

