Cemitérios da Capital preparam programações especiais para o Dia dos Finados

O Dia dos Finados é um feriado católico dedicado a homenagear os mortos e suas almas celebrado no dia 2 de novembro. Encabeçada pelos cemitérios, a programação para a data em Porto Alegre será intensa. Ao longo do dia, haverá missas, bênção da saúde e palestras sobre o luto.

No domingo (2), os três cemitérios administrados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) terão horário especial de funcionamento.

Tanto o cemitério Tristeza, localizado na rua Liberal, n° 19, quanto o Belém Velho - rua Nossa Senhora do Rosário, n° 5.205 -, estarão abertos das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. O São João, situado na rua Ari Marinho, n° 297, funcionará das 8h às 18h e também permanecerá aberto durante o meio-dia. No local, serão realizadas missas católicas às 10h e às 16h.

Um dos destaques do Dia será a programação especial do Cemitério da Santa Casa de Porto Alegre, na avenida professor Oscar Pereira, n° 423, que contará com a presença do Arcebispo Dom Jaime Spengler. As atividades começam às 8h e seguem até 19h, com espaço para a tradicional Missa Campal, celebrada por Spengler, e o espetáculo teatral "A Voz da Ninfa", que encerra a programação com ingressos já esgotados.

Durante o dia, o público poderá visitar a exposição comemorativa "Cemitério Santa Casa – 175 anos: Aqui Vivem Histórias", que apresenta registros fotográficos e relatos sobre o cemitério mais antigo de Porto Alegre.

Pensando em ressignificar o luto, o grupo Cortel irá retomar a sua parceria com Fabrício Carpinejar. O poeta e escritor realizará duas palestras gratuitas nos empreendimentos do grupo em Porto Alegre e Viamão, durante a data. As inscrições podem ser feitas no link ( materiais.cortel.com.br ).

Na Capital, o evento ocorre no Crematório Cortel Metropolitano, na avenida professor Oscar Pereira, n° 584.

Outro cemitério que participará das celebrações será o Parque Jardim da Paz. Com missas programadas das 10h até 16h, o local contará com uma cerimônia presidida pelo Bispo Dom Darley José Kummer às 11h. Outro destaque da programação será o tradicional lançamento das pétalas de rosa, que acontecerá às 10h45min, e promete lançar 180 quilos de flores de uma aeronave.

Além disso, a Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul (ACM RS) prepara uma programação especial de Finados no Cemitério Ecumênico João XXIII, avenida Natal, n° 60. Sob o tema “Memórias ao Vento”, a proposta é acolher visitantes e oferecer um ambiente de reflexão, homenagem, apoio emocional e serviços de saúde.

A programação inclui a tradicional missa no Altar Ecumênico, música ao vivo em diferentes pontos do cemitério e atividades interativas ao longo do dia. Haverá também atendimento de saúde com aferição de pressão, controle glicêmico e uma atividade especial: das 8h às 10h, quando o músico Claudio Senna Venzke conduzirá a "Presença Benéfica", uma experiência de meditação guiada voltada ao acolhimento do luto.