Casa da Música realiza 3º Festival Música nas Igrejas em municípios atingidos pelas enchentes

Nos meses de outubro e novembro, a Casa da Música promove a terceira edição do Festival Música nas Igrejas, com uma proposta voltada especialmente às comunidades mais impactadas pelas enchentes de 2024. Neste mês, a programação atinge oito bairros de Porto Alegre, além de Canoas e Eldorado do Sul; em novembro, será a vez dos municípios de Cruzeiro do Sul, Encantado, Arroio do Meio e Travesseiro. Todos os concertos terão intérpretes de Libras e a entrada é franca.

O festival reúne músicos profissionais de trajetória reconhecida, jovens estudantes em destaque na música erudita e professores que vêm consolidando suas carreiras. Além disso, em cidades do interior, o evento contará com a participação de grupos locais, fortalecendo a cena musical de cada região. Também está prevista a realização de oficinas de musicalização e canto para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de atividades em quilombos e escolas de educação especial. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Casa da Música.

PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO DO 3º FESTIVAL MÚSICA NAS IGREJAS

Dia 11 (sábado)

18h30 - Paróquia São Miguel Arcanjo ( R. Dona Teodora, 1409 - Humaitá, Porto Alegre )

Clístenes Hafner (canto) e Yuri Miorelli (piano)

Camerata Jovem Casa da Música | Regência: Neemias Santos



18h30 - Paróquia N.S. Imaculada Conceição ( R. Ana Nery, 1309 - Rio Branco, Canoas )

Quinteto de Professores Casa da Música

Angela Diel (Canto) e Fernando Rauber (piano)





Dia 12 (domingo)

10h30 - Paróquia São Geraldo (Av. Farrapos, 2611 - São Geraldo, Porto Alegre)

Ariel Polycarpo (violino) e Rafael Honório violoncelo)

Madrigal Nestor Wennholz | Regência: Lucas Alves



11h - Catedral da Santíssima Trindade ( R. dos Andradas, 880 - Centro Histórico, Porto Alegre )

Andiara Mumbach (canto) e Marcel Estivalet (violão)

Camerata Jovem Casa da Música | Regência: Neemias Santos

*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música





Dia 16 (quinta)

19h - Paróquia São Pedro ( Av. Cristóvão Colombo, 1629 - Floresta, Porto Alegre)

Viva Bach | 340 anos de nascimento de J.S. Bach

Ensemble Casa da Música e Angela Diel (canto) | Regência Neemias Santos

*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música





Dia 17 (sexta)

20h - Santo Inácio de Loyola ( R. Dr. Caio Brandão de Mello, 150 - Humaitá, Porto Alegre)

Quarteto Talentos Casa da Música

Camerata de Violões Casa da Música | Coordenação: Agatha Melissa

*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música





Dia 18 (sábado)

17h - Paróquia Menino Deus ( Praça Menino Deus, 18 - Menino Deus, Porto Alegre )

Fabiane Oliveira (flauta) e Neemias Santos (violoncelo)

Angela Diel (canto) e Fernando Rauber (piano)



18h30 - Paróquia N. S. dos Navegantes ( Praça dos Navegantes, 12 - Navegantes, Porto Alegre )

Angélica Molina (flauta) e Daniel Benitz (piano)

Quinteto de Professores Casa da Música

*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música



20h00 - Paróquia N. S. Medianeira (Rua Lajeado, 217 - Centro, Eldorado do Sul)

Camerata Jovem Casa da Música

Camerata de Violões Casa da Música | Coordenação: Agatha Melissa





Dia 19 (domingo)

10h - Paróquia Santíssima Trindade ( Rua José Luiz Perez Garcia, 5 - Farrapos, Porto Alegre )

Madrigal Nestor Wennholz | Regência: Lucas Alves

Francisca Paz García (violoncelo) e Fernando Rauber (piano)

*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música



11h - Santuário do Pão dos Pobres ( R. da República, 838 - Cidade Baixa, Porto Alegre )

Ariane Rovesse (clarinete) e Gabriel Machado (clarinete) | participação especial: Pablo Schinke (violoncelo)