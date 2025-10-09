Casa da Música realiza 3º Festival Música nas Igrejas em municípios atingidos pelas enchentes

Nos meses de outubro e novembro, a Casa da Música promove a terceira edição do Festival Música nas Igrejas, com uma proposta voltada especialmente às comunidades mais impactadas pelas enchentes de 2024. Neste mês, a programação atinge oito bairros de Porto Alegre, além de Canoas e Eldorado do Sul; em novembro, será a vez dos municípios de Cruzeiro do Sul, Encantado, Arroio do Meio e Travesseiro. Todos os concertos terão intérpretes de Libras e a entrada é franca.
O festival reúne músicos profissionais de trajetória reconhecida, jovens estudantes em destaque na música erudita e professores que vêm consolidando suas carreiras. Além disso, em cidades do interior, o evento contará com a participação de grupos locais, fortalecendo a cena musical de cada região. Também está prevista a realização de oficinas de musicalização e canto para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de atividades em quilombos e escolas de educação especial. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Casa da Música.
PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO DO 3º FESTIVAL MÚSICA NAS IGREJAS
Dia 11 (sábado)
18h30 - Paróquia São Miguel Arcanjo (R. Dona Teodora, 1409 - Humaitá, Porto Alegre)
Clístenes Hafner (canto) e Yuri Miorelli (piano)
Camerata Jovem Casa da Música | Regência: Neemias Santos
18h30 - Paróquia N.S. Imaculada Conceição (R. Ana Nery, 1309 - Rio Branco, Canoas)
Quinteto de Professores Casa da Música
Angela Diel (Canto) e Fernando Rauber (piano)
Dia 12 (domingo)
10h30 - Paróquia São Geraldo (Av. Farrapos, 2611 - São Geraldo, Porto Alegre)
Ariel Polycarpo (violino) e Rafael Honório violoncelo)
Madrigal Nestor Wennholz | Regência: Lucas Alves
11h - Catedral da Santíssima Trindade (R. dos Andradas, 880 - Centro Histórico, Porto Alegre)
Andiara Mumbach (canto) e Marcel Estivalet (violão)
Camerata Jovem Casa da Música | Regência: Neemias Santos
*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música
Dia 16 (quinta)
19h - Paróquia São Pedro (Av. Cristóvão Colombo, 1629 - Floresta, Porto Alegre)
Viva Bach | 340 anos de nascimento de J.S. Bach
Ensemble Casa da Música e Angela Diel (canto) | Regência Neemias Santos
*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música
Dia 17 (sexta)
20h - Santo Inácio de Loyola (R. Dr. Caio Brandão de Mello, 150 - Humaitá, Porto Alegre)
Quarteto Talentos Casa da Música
Camerata de Violões Casa da Música | Coordenação: Agatha Melissa
*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música
Dia 18 (sábado)
17h - Paróquia Menino Deus (Praça Menino Deus, 18 - Menino Deus, Porto Alegre)
Fabiane Oliveira (flauta) e Neemias Santos (violoncelo)
Angela Diel (canto) e Fernando Rauber (piano)
18h30 - Paróquia N. S. dos Navegantes (Praça dos Navegantes, 12 - Navegantes, Porto Alegre)
Angélica Molina (flauta) e Daniel Benitz (piano)
Quinteto de Professores Casa da Música
*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música
20h00 - Paróquia N. S. Medianeira (Rua Lajeado, 217 - Centro, Eldorado do Sul)
Camerata Jovem Casa da Música
Camerata de Violões Casa da Música | Coordenação: Agatha Melissa
Dia 19 (domingo)
10h - Paróquia Santíssima Trindade (Rua José Luiz Perez Garcia, 5 - Farrapos, Porto Alegre)
Madrigal Nestor Wennholz | Regência: Lucas Alves
Francisca Paz García (violoncelo) e Fernando Rauber (piano)
*Com transmissão pelo Youtube da Casa da Música
11h - Santuário do Pão dos Pobres (R. da República, 838 - Cidade Baixa, Porto Alegre)
Ariane Rovesse (clarinete) e Gabriel Machado (clarinete) | participação especial: Pablo Schinke (violoncelo)
Camerata Jovem Casa da Música