Referência no atendimento de crianças com deficiências múltiplas, Kinder completa 37 anos

Referência na assistência social, educação e saúde para crianças e adolescentes com deficiências múltiplas, a Kinder - Centro de Integração da Criança Especial completou 37 anos nesta quinta-feira (16). A instituição presta atendimento gratuito para 250 pacientes/alunos. Para comemorar a data, a instituição realizou uma série de atividades, como o projeto Kinder Portas Abertas com visitas guiadas para a comunidade e o brechó solidário.

Com sede no bairro Partenon, a entidade oferece desde estimulação precoce, até educação infantil, ensino fundamental/séries iniciais, que resultam em mais de 20 mil atendimentos ao ano, nas áreas de fisioterapia, psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional entre outras. A celebração teve ainda a realização de uma missa celebrada pelo padre Chico Ledur e homenagens aos conselheiros Humberto Ruga, ex-presidente da Federasul, George Lippert, da Lippert Advogados, e a fundadora da Kinder, Bárbara Sybille Fischinger.

O presidente voluntário da Kinder, Solimar Amaro, disse que estava feliz por celebrar o aniversário e as entregas que a instituição realiza nas áreas da escola especial e da reabilitação. "Temos profissionais extremamente qualificados que atendem crianças e jovens de diversos bairros de Porto Alegre e da Região Metropolitana", destaca. Amaro agradeceu aos parceiros, voluntários, funcionários e ao poder público que tornou a entidade tão especial para Porto Alegre.

Com relação ao futuro, o presidente voluntário da Kinder diz que estão sendo feitas inovações na área da reabilitação e a aquisição de novos equipamentos. "Temos uma parceria com a Casa Menino Jesus de Praga com a construção de uma rampa de acesso aos jovens que são atendidos na Kinder", comenta.

Na comemoração dos 37 anos de fundação, a presidente de honra, Bárbara Fischinger, Humberto Ruga e George Lippert receberam uma placa com a seguinte mensagem: "Reconhecimento e gratidão pela sua dedicação à Kinder". A diretora executiva da Kinder, Denise Russo, disse que são atendidas 250 crianças com deficiência múltipla nas áreas da educação especial, na habilitação e na reabilitação. "Somos referência no nosso trabalho e queremos mostrar que a educação especial da pessoa com deficiência é parte da vida e deve ser tratada com todo o carinho", acrescenta.

O ex-presidente da Federasul, Humberto Ruga, destaca que o trabalho da instituição ajuda a reabilitar os mais necessitados. "Pretendo continuar ajudando enquanto for vivo", destaca Ruga que participa há 37 anos da entidade. George Lippert afirmou que o trabalho desenvolvido por Bárbara Fischinger é de fundamental importância para a sociedade, e principalmente para as crianças especiais.