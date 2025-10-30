UPA Moacyr Scliar terá restrição total de atendimentos de 11 a 14 novembro

A UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte, vai operar com restrição total de 11 a 14 de novembro, das 19h de terça-feira até as 19h de sexta-feira, para limpeza dos dutos de ar-condicionado. Durante esse período, todos os atendimentos serão suspensos, e a unidade precisará estar vazia para a realização do serviço, necessário a fim de assegurar um ambiente seguro aos pacientes atendidos na unidade.

Conforme acertado com a Secretaria Municipal de Saúde, o Grupo Hospitalar Conceição, que é quem gerencia a UPA, elaborou um plano de contingência de forma a garantir assistência aos pacientes em atendimento, contando com o apoio da rede de saúde para transferências e atendimento emergencial.

Os outros três prontos-atendimentos de Porto Alegre – PAs Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul – estarão de sobreaviso às demandas que surgirem no período. De acordo com a coordenação municipal de urgências, instituições de média complexidade, como os hospitais Vila Nova e Restinga e Extremo-Sul, estarão preparados para atender os pacientes encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Hospital Nossa Senhora da Conceição também ajustou o fluxo da emergência para absorver casos mais graves.

“A ação é necessária e tem como objetivo garantir um ambiente mais seguro e saudável para os pacientes, com a colaboração da rede de saúde ao atendimento e transferência de casos mais urgentes”, reforça a diretora-geral da SMS, Fernanda Fernandes.