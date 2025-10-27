Venda de passagens segue improvisada na Rodoviária da Capital

Por conta das obras de reconstrução da Estação Rodoviária de Porto Alegre, fortemente atingida pelas enchentes de maio de 2024, foram instalados tapumes na entrada do local onde ficavam as bilheterias para compra de passagens internacionais e interestaduais. Desde que reabriu, a comercialização está ocorrendo no segundo andar, em um espaço improvisado.



Mesmo com o contrato para reforma assinado há mais de quatro meses, os serviços de reparação parecem estar parados. A reportagem foi ao local na tarde desta segunda-feira (27) e não havia nenhum trabalhador na reforma. Ao ser questionado sobre o assunto, o gerente de operações do terminal de ônibus de Porto Alegre afirmou que não tinha autorização para falar.

As empresas que vendiam passagens estão operando em um espaço que funcionava como área vip de uma empresa de transporte rodoviário. A situação da área, utilizada de forma improvisada, tem incomodado os trabalhadores das empresas ali situadas.

Quem falou sobre isso foi Taíse Silva, gerente da R&L Turismo. Segundo ela, o espaço não tem as devidas condições para receber os clientes. “Hoje até está tranquilo, mas quando tem muita gente fica difícil de trabalhar. Todo mundo fica amontoado, é difícil até de ouvir os outros”, lamentou.

Além disso, Taíse afirma que o prazo para a finalização das obras, que foi passado às empresas que estão alocadas ali, já foi alterado duas vezes. “Estamos trabalhando aqui há mais de um ano, desde julho do ano passado. E cada vez mais se prorroga a situação. Era para ser dezembro deste ano e foi prorrogado para dezembro do ano que vem”, contou Taíse. Apesar do desconforto, ela destaca que as empresas não sofreram comercialmente. Segundo ela, as vendas não diminuíram.

Outra funcionária, que preferiu não se identificar, descreveu a situação como “horrível”, afirmando que faltava estrutura básica no local, como ar-condicionado.

Em junho deste ano, o governo do Estado assinou um contrato de ordem de início dos serviços de elaboração de estudo, projetos e execução de reforma da rodoviária com a empresa Nacon Engenharia. O investimento estimado, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), é de R$ 19,8 milhões e a previsão de conclusão era de 18 meses. Apesar das obras, o espaço segue funcionando normalmente.

No site do Daer, o órgão destacou que o contrato contempla uma série de intervenções estruturais e funcionais no terminal que, segundo o departamento, "tem como foco a melhoria da experiência dos usuários". Entre os serviços contratados, a reforma das áreas de venda de passagens internacionais e interestaduais, local onde os tapumes foram instalados, estava contemplada.



Obras de reformas na estação rodoviária de Porto Alegre. Venda de passagens interestaduais e internacionais foi colocada em local improvisado. DAER. Guichês. TÂNIA MEINERZ/JC