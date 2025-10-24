Nova estação de esgoto em Gravataí terá investimento de R$ 1 milhão

Com investimento previsto de R$ 1 milhão, a Metrosul, empresa parceira da Corsan na Região Metropolitana, iniciará nesta segunda-feira (27) a implantação de uma nova estação de bombeamento de esgoto (EBE) em Gravataí. A obra faz parte da modernização do sistema de esgotamento sanitário da cidade. Serão instalados 1,2 quilômetros de rede, que farão o transporte de resíduos para a Estação Freeway, e não mais para a ETE Moradas do Vale, que será desativada nos próximos meses.

A obra vai aproveitar a rede já existente para levar o esgoto que passará a ser bombeado para tratamento na Estação Freeway. Os serviços de instalação da nova estrutura de bombeamento ocorrerão também na Avenida Anita Garibaldi e nas ruas Das Trilhas, Água Turquesa e Leonel de Vargas, de maneira gradativa. O prazo estimado para conclusão é de 45 dias, podendo variar de acordo com as condições climáticas.

De acordo com o gerente de operações da Corsan, Claudemir Braga Alegre, a desativação da ETE Moradas do Vale vai minimizar os atuais desconfortos relatados pela comunidade local, como eventuais odores e ruídos que podem ocorrer durante o processo de tratamento.