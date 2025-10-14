BR-386 terá interdições para obras na ponte sobre o Rio Taquari

Após conclusão da primeira etapa de trabalhos realizada no sábado (11) na pista norte da ponte sobre o Rio Taquari, na região do km 349 da BR-386 entre Estrela e Lajeado, a concessionária ViaSul informou que dará sequência às atividades de recuperação dos passeios. Assim, a partir desta quarta (15), entre as 8h30 e 16h30, somente uma das faixas estará liberada para o tráfego na pista Sul (sentido capital), devendo seguir dessa forma até o dia 18 deste mês.

Na sequência, concluídos os serviços deste lado da rodovia, terão início as obras no sentido contrário, a partir do dia 18 seguindo até o outro sábado (25), na mesma faixa de horário. A concessionária reforça que o bloqueio é necessário para garantir a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos motoristas da rodovia, visto a utilização de guindaste que fará a remoção das estruturas metálicas atingidas na época da enchente histórica de maio do ano passado.

Os motoristas que programarem o trajeto durante o período devem o fazer de forma a evitar imprevistos, já que o fluxo pode apresentar lentidão, principalmente em horários mais intensos. A atividade foi estabelecida em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e pode ser modificada de acordo com as condições climáticas.