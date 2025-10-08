Dnit libera novas alças de acesso a Novo Hamburgo na BR-116

A partir das 9h desta quinta-feira (9), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) libera o tráfego nas novas alças de acesso ao município de Novo Hamburgo, junto ao Viaduto Ayrton Senna, na BR-116. Com a mudança, motoristas que seguem no sentido Capital-interior e desejam acessar a rua José do Patrocínio devem utilizar a nova alça à direita da rodovia.

• LEIA TAMBÉM: Pulse abre mais de 200 vagas em Novo Hamburgo para início imediato



Já quem sai do bairro Primavera e pretende acessar a BR-116 em direção à Estância Velha, deverá utilizar a nova alça à direita logo após cruzar o viaduto. A antiga conversão à esquerda será bloqueada. Essas alterações ocorrem em razão das obras de implantação da passagem inferior na rua Domingos Martins, com previsão de duração de 12 meses. em direção à Estância Velha, deverá utilizar a nova alça à direita logo após cruzar o viaduto. A antiga conversão à esquerda será bloqueada. Essas alterações ocorrem em razão das obras de implantação da passagem inferior na rua Domingos Martins, com previsão de duração de 12 meses.