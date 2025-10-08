Dnit libera novas alças de acesso a Novo Hamburgo na BR-116

A partir das 9h desta quinta-feira (9), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) libera o tráfego nas novas alças de acesso ao município de Novo Hamburgo, junto ao Viaduto Ayrton Senna, na BR-116. Com a mudança, motoristas que seguem no sentido Capital-interior e desejam acessar a rua José do Patrocínio devem utilizar a nova alça à direita da rodovia.
• LEIA TAMBÉM: Pulse abre mais de 200 vagas em Novo Hamburgo para início imediato
Já quem sai do bairro Primavera e pretende acessar a BR-116 em direção à Estância Velha, deverá utilizar a nova alça à direita logo após cruzar o viaduto. A antiga conversão à esquerda será bloqueada. Essas alterações ocorrem em razão das obras de implantação da passagem inferior na rua Domingos Martins, com previsão de duração de 12 meses.
Já quem sai do bairro Primavera e pretende acessar a BR-116 em direção à Estância Velha, deverá utilizar a nova alça à direita logo após cruzar o viaduto. A antiga conversão à esquerda será bloqueada. Essas alterações ocorrem em razão das obras de implantação da passagem inferior na rua Domingos Martins, com previsão de duração de 12 meses.