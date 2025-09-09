Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosMercado De Trabalho

Publicada em 09 de Setembro de 2025 às 12:11

Pulse abre mais de 200 vagas em Novo Hamburgo para início imediato

Início imediato para os aprovados tem data prevista até 16 de setembro

Início imediato para os aprovados tem data prevista até 16 de setembro

Pulse/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Pulse Client Experts abre a contratação de mais de 200 funcionários presenciais para a unidade de Novo Hamburgo. A plataforma de experiência do cliente e negócios online é destinada ao atendimento dos 71,7 milhões de clientes PF e PJ do Santander, por meio de voz e chat, em todo o País. As oportunidades são destinadas a pessoas que buscam o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho e que tenham concluído o ensino médio.São 200 vagas destinadas a atendentes do segmento de contas correntes especiais e outras 17 vagas para atuação no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Santander no segmento empresas, ambas para início no dia 16 de setembro.No ano passado, com a inauguração da unidade de Piracicaba e a expansão no Rio de Janeiro, a empresa contratou mais de 4 mil pessoas. Além dessas duas unidades, a empresa ainda está presente em Novo Hamburgo (RS). “Temos uma cultura forte e inclusiva: valorizamos as diferenças de identidade de gênero, idade, cor e etnia, orientação afetivo-sexual, origem, pessoas com deficiência e outras diversidades. A Pulse possui uma forte agenda de programas de desenvolvimento profissional e, por isso, destina cerca de 80% das vagas para pessoas em busca do primeiro emprego e universitários”, diz Marcos Maia, CEO da Pulse Client Experts.A empresa contrata em regime CLT, e divulga oferecer salário compatível com o mercado, remuneração variável atrativa, conforme o atingimento de resultados; programa de participação nos resultados; assistência médica e odontológica e vale-alimentação, entre outros benefícios.
A Pulse Client Experts abre a contratação de mais de 200 funcionários presenciais para a unidade de Novo Hamburgo. A plataforma de experiência do cliente e negócios online é destinada ao atendimento dos 71,7 milhões de clientes PF e PJ do Santander, por meio de voz e chat, em todo o País. As oportunidades são destinadas a pessoas que buscam o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho e que tenham concluído o ensino médio.

São 200 vagas destinadas a atendentes do segmento de contas correntes especiais e outras 17 vagas para atuação no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Santander no segmento empresas, ambas para início no dia 16 de setembro.

No ano passado, com a inauguração da unidade de Piracicaba e a expansão no Rio de Janeiro, a empresa contratou mais de 4 mil pessoas. Além dessas duas unidades, a empresa ainda está presente em Novo Hamburgo (RS).

“Temos uma cultura forte e inclusiva: valorizamos as diferenças de identidade de gênero, idade, cor e etnia, orientação afetivo-sexual, origem, pessoas com deficiência e outras diversidades. A Pulse possui uma forte agenda de programas de desenvolvimento profissional e, por isso, destina cerca de 80% das vagas para pessoas em busca do primeiro emprego e universitários”, diz Marcos Maia, CEO da Pulse Client Experts.

A empresa contrata em regime CLT, e divulga oferecer salário compatível com o mercado, remuneração variável atrativa, conforme o atingimento de resultados; programa de participação nos resultados; assistência médica e odontológica e vale-alimentação, entre outros benefícios.
Para se candidatar para a vaga, basta acessar estes links:
 

Sobre as vagas

- 200 vagas destinadas a atendentes do segmento de contas correntes especiais e outras 17 vagas para atuação no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Santander no segmento empresas
- Início imediato: até 16 de setembro
- Trabalho presencial
- Pessoas sem experiência prévia: primeiro emprego, universitários ou recolocação no mercado de trabalho
- Ensino médio completo.

Notícias relacionadas