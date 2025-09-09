Pulse abre mais de 200 vagas em Novo Hamburgo para início imediato

A Pulse Client Experts abre a contratação de mais de 200 funcionários presenciais para a unidade de Novo Hamburgo. A plataforma de experiência do cliente e negócios online é destinada ao atendimento dos 71,7 milhões de clientes PF e PJ do Santander, por meio de voz e chat, em todo o País. As oportunidades são destinadas a pessoas que buscam o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho e que tenham concluído o ensino médio.



São 200 vagas destinadas a atendentes do segmento de contas correntes especiais e outras 17 vagas para atuação no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Santander no segmento empresas, ambas para início no dia 16 de setembro.



No ano passado, com a inauguração da unidade de Piracicaba e a expansão no Rio de Janeiro, a empresa contratou mais de 4 mil pessoas. Além dessas duas unidades, a empresa ainda está presente em Novo Hamburgo (RS).



“Temos uma cultura forte e inclusiva: valorizamos as diferenças de identidade de gênero, idade, cor e etnia, orientação afetivo-sexual, origem, pessoas com deficiência e outras diversidades. A Pulse possui uma forte agenda de programas de desenvolvimento profissional e, por isso, destina cerca de 80% das vagas para pessoas em busca do primeiro emprego e universitários”, diz Marcos Maia, CEO da Pulse Client Experts.



A empresa contrata em regime CLT, e divulga oferecer salário compatível com o mercado, remuneração variável atrativa, conforme o atingimento de resultados; programa de participação nos resultados; assistência médica e odontológica e vale-alimentação, entre outros benefícios.

Para se candidatar para a vaga, basta acessar estes links:

