Sesc/RS abre matrículas para a nova Escola Sesc São Judas, em Porto Alegre

Escola Sesc São Judas, em Porto Alegre Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP. Há vagas para Educação Infantil e para os primeiros anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. As informações são da assessoria de comunicação. O Sesc/RS abre, nesta semana, o período de matrículas para a. A instituição, que inicia suas atividades letivas em fevereiro de 2026, representa a continuidade do Colégio São Judas Tadeu, fundado em 1946 e agora incorporado à rede de ensino do. Há vagas para Educação Infantil e para os primeiros anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. As informações são da assessoria de comunicação.

"É verdadeiramente uma honra, para nós, estarmos devolvendo para a Capital essa instituição de ensino tão importante, que foi responsável por formar tantas pessoas ao longo de décadas", ressalta o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn. "Nosso investimento na Educação - com Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA e cursos profissionalizantes em todo o Estado - é no futuro, em prol de novas gerações com uma formação ampla, que irá deixá-los bem-preparados para a vida, o mercado e para o meio empresarial. Essa é a grande missão da Escola Sesc São Judas", finaliza.

LEIA TAMBÉM: Tumelero fechada na Zona Sul de Porto Alegre dará lugar à expansão de escola vizinha

Com sede na Rua Dom Diogo de Souza, a Escola Sesc São Judas foi revitalizada e adaptada para oferecer uma estrutura moderna. O espaço conta com 15 salas de aula, ginásio poliesportivo, duas quadras externas, playground e áreas de convivência que estarão em pleno funcionamento no início do ano letivo. Em etapas seguintes, serão entregues uma piscina de uso pedagógico, biblioteca, auditório e laboratório de ciências.

No ano inaugural, a escola terá nove turmas de Educação Infantil, atendendo, da creche à pré-escola, 157 crianças da faixa etária dos quatro meses aos seis anos. Tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio terão a oferta, em 2026, de 180 vagas apenas para o primeiro ano, com quatro e duas turmas, respectivamente. A projeção para 2027 é ampliar as turmas para todos os anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, atingindo a capacidade total de 900 atendidos.

MATRÍCULAS:

Oferta em 2026: Educação Infantil (creche à pré-escola), 1º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio

Período de matrículas: Até encerrarem as vagas

Formato de inscrição: e-mail secretariasescsaojudas@sesc-rs.com.br, WhatsApp (51) 98958-3831 ou telefone (51) 3284-2084

Início do ano letivo: 19/02/2026