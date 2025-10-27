Tumelero fechada na Zona Sul de Porto Alegre dará lugar à expansão de escola vizinha

Uma faixa na frente da Tumelero fechada na avenida Icaraí, na Zona Sul de Porto Alegre, revela o novo ocupante do ponto. O colégio Leonardo Da Vinci, vizinho da antiga loja de materiais de construção, usará o local para ampliar sua operação.



“A partir de 2026, o Colégio Leonardo da Vinci Beta passará a ocupar uma área total de 14.870m², somando os 8.880m² da estrutura atual aos 5.989m² do novo imóvel. O terreno já conta com uma edificação de 3.591,98m², que passará por um retrofit completo”, informa a escola por meio da assessoria de comunicação do Grupo Raiz.



O espaço, anteriormente ocupado pela loja Tumelero, será adaptado para criar salas de aula específicas para cada etapa da educação básica. Entre os principais avanços previstos estão: nova área exclusiva para Educação Infantil com Cidadezinha, novo Laboratório de Ciências e Espaço Maker, auditório ampliado e modernizado, nova recepção e áreas administrativas/pedagógicas, ampliação dos pátios e criação de mais uma quadra poliesportiva e drive-thru para embarque e desembarque, com fluxos mais seguros e eficientes.

Estrutura atual na avenida Icaraí tem 8.880m² Mauro Belo Schneider/Especial/JC



“Nosso objetivo é oferecer uma estrutura mais completa e acolhedora, ampliando as possibilidades de aprendizagem, integração e desenvolvimento para alunos, famílias e educadores”, complementa o colégio.



No ano passado, o Leonardo da Vinci também fez mudanças em sua sede da unidade Alfa



