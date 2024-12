Fecomércio-RS compra sede de faculdade em Porto Alegre para montar escola

A Fecomércio-RS, maior entidade do setor de comércio e serviços do Rio Grande do Sul, oficializou nesta quarta-feira (11), em nota, a compra do imóvel onde ficam a Faculdade e o Colégio São Judas Tadeu, na Zona Norte de Porto Alegre.

após decisão judicial que autoriza a venda da instituição de ensino". A São Judas está em Segundo a entidade, o negócio foi firmado "". A São Judas está em processo de recuperação judicial , com dívida de mais de R$ 30 milhões , no processo na Justiça, que não inclui tributos. A federação informa que vai pagar "R$ 18,5 milhões à vista" pelo ativo, quitação que deve ser feita ainda esta semana.

O imóvel, no bairro Cristo Redentor, será transformado em Escola Sesc, para alunos de Educação Infantil até Ensino Médio e terá ainda do Senac.

"A aquisição desse imóvel representa uma oportunidade única de recuperar um espaço educacional importante e seguir colaborando com a continuidade da educação de qualidade para todos”, destacou, em nota, Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. Bohn também preside o Conselho Deliberativo do Sebrae-RS.



O sistema tem hoje 50 escolas Senac e um Centro Universitário com dois campus, 18 escolas Sesc de Educação Infantil e três de Ensino Fundamental, além de projetos de formação continuada de educadores e Educação de Jovens e Adultos no Ensino a Distância (EAD-EJA).

Em outra região da Capital, está sendo construída uma escola de Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Técnico, com aporte de R$ 35 milhões, cujo nome a instituição de ensino, será José Roberto Tadros, em homenagem ao presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac. A operação será dentro do Sesc Protásio Alves, explica a Fecomércio-RS.