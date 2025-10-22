Porto Alegre inaugura primeira unidade do Abrigo Amigo no Bom Fim

Abrigo Amigo , nesta quarta-feira (22), na avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim. A parceria entre a concessionária de equipamentos de mobiliário urbano Eletromidia e a operadora Claro chega à Capital após dar os primeiros passos em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, e atenderá 50 pontos definidos junto à Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Estiveram presentes na solenidade os secretários de Mobilidade, Adão de Castro Júnior, e Segurança Pública, Alexandre Aragon. Iniciativa voltada à segurança nas paradas de ônibus durante a noite, o, nesta quarta-feira (22), na avenida Osvaldo Aranha, no bairro Bom Fim. A parceria entre a concessionária de equipamentos de mobiliário urbano Eletromidia e a operadora Claro chega à Capital após dar os primeiros passos em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, edefinidos junto à Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Estiveram presentes na solenidade os secretários de Mobilidade, Adão de Castro Júnior, e Segurança Pública, Alexandre Aragon.

Castro Júnior frisa a participação do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade (CEIC), onde haverá um posto da Eletromidia com um atendente, presencial, para fazer o trabalho de conexão com as forças de segurança caso seja necessário acionar a Guarda Municipal, a Brigada Militar, a SAMU ou qualquer tipo de atendimento. Com o primeiro abrigo já instalado na Osvaldo Aranha, os outros 49 têm previsão de entrega para os próximos 10 dias.

Levantamento mapeia 95 cidades em áreas de risco após enchente no RS LEIA TAMBÉM:

O funcionamento da ferramenta é diário, das 20h às 5h, com atendentes mulheres à disposição através de um telão nas paradas. Elas devem ser acionadas por quem se sentir ameaçado e o foco está nas mulheres que podem ser assediadas à espera da condução. Mas o ponto também auxilia pessoas perdidas, o que pode ser mais frequente com crianças que não sabem o caminho de casa, por exemplo.

O secretário Aragon ressalta que, fora do horário do Abrigo Amigo, seguem funcionando os tótens da Guarda Municipal, que também podem ser acionados por qualquer cidadão. Ele também alerta que, diante da possibilidade de trotes, espera que a população se conscientize rapidamente sobre a seriedade do recurso.

A Eletromidia tem em Porto Alegre um contrato para concessão de 1507 abrigos de ônibus que seriam voltados apenas à publicidade. Dentro deste número se encaixam os postos do Abrigo Amigo, como um “bônus”. É o que explica o diretor de relações governamentais da empresa, Thiago Ribeiro. Ele também ressalta que como empresa privada a concessionária não pode prover serviços de segurança pública e por isso serve como ponte entre autoridades e população.

Câmara de Porto Alegre cria Selo Estabelecimento Amigo da Segurança LEIA MAIS:

O botão a ser acionado está a 1,2 m do chão para que seja acessível a crianças e cadeirantes, por exemplo. E esta é uma iniciativa que chega, neste primeiro momento, apenas para a capital dos gaúchos dentre toda a região Sul. Posteriormente, Ribeiro confirma a possibilidade de expandir a operação para outras cidades.