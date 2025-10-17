Reforma do Hospital de Canoas retoma operações após aprovação da Caixa

O novo Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) está novamente com as obras de reconstrução em ritmo intenso após a aprovação, pela Caixa, dos projetos de reformas do primeiro e do segundo pavimento. Os trabalhos foram intensificados a partir de segunda-feira (13), com a ampliação de equipes e aumento gradual no número de trabalhadores. A previsão de entrega do novo HPSC é para o segundo semestre de 2026. As informações são da assessoria do HPS de Canoas.



As obras contemplam a reforma do primeiro pavimento, que foi completamente destruído pela enchente de 2024, e melhorias no segundo pavimento, incluindo o telhado do hospital, que receberá novas placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica. Os trabalhos no primeiro pavimento, que já estavam ocorrendo, foram intensificados com a aprovação dos projetos da obra pela Caixa. A Prefeitura de Canoas também está formatando a licitação para o projeto executivo e as obras do segundo pavimento e telhado. Além disso, a compra dos novos equipamentos para a operação do hospital está em fase de orçamentação na Secretaria Municipal da Saúde.

LEIA TAMBÉM: Obras do Corredor Humanitário entram em fase final com 70% de execução



O orçamento total aprovado pela Caixa para as obras dos dois pavimentos é de R$ 29 milhões, com recursos do governo federal. Para as obras do primeiro pavimento, que já estavam ocorrendo, o repasse será de quase R$ 19 milhões. Os trabalhos no espaço de 4,5 mil metros quadrados estão sendo executados pela empresa Elmo Eletro Montagens Ltda e a previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2026. De acordo com a Secretaria Municipal de Projetos e Captação de Recursos, será realizada a substituição das instalações elétricas, rede de gases, esquadrias, forro, louças, metais e acabamentos, além de pintura, climatização e Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI). Além dos reparos, o projeto também contempla a reorganização de cômodos e espaços de acolhimento para qualificar e otimizar o fluxo de atendimento dos pacientes e a implementação de duas salas de tomógrafo.



Para o segundo pavimento, com área de 2,2 mil metros quadrados e cujo orçamento é de R$ 10.138.416,58, está prevista a troca de revestimentos, rede de gases medicinais e instalação elétrica, implementação de novo sistema de climatização, reparos no telhado com instalação de placas fotovoltaicas para a geração de energia elétrica e sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI). O projeto prevê ainda a execução de espaços de descompressão da equipe, espaços de acolhimento para pacientes e acompanhantes e jardins terapêuticos.



Além das reformas na estrutura do prédio, a Prefeitura já está formatando o edital da licitação para a compra de equipamentos para o novo HPSC. Serão investidos R$ 25,2 milhões para equipar o hospital, com R$ 19 milhões do governo federal e R$ 6,2 milhões do governo do Estado. A Prefeitura também já está trabalhando nos detalhes para a licitação para a contratação da empresa que realizará a gestão do hospital quando ele for reaberto.



O prefeito Airton Souza lembra que a enchente de 2024 destruiu boa parte do Município, afetou a vida de milhares de canoenses e que o que veio a seguir foi o desafio de reconstruir a cidade e restabelecer serviços. “Essa tragédia que levou muitas lembranças, muitas histórias, também atingiu o nosso HPSC. Com essa obra de reconstrução nós queremos uma casa de saúde moderna para que as pessoas, quando chegarem aqui, sejam bem amparadas e tenham a sua saúde recuperada.” , com recursos do governo federal. Para as obras do primeiro pavimento, que já estavam ocorrendo, o repasse será de quase R$ 19 milhões. Os trabalhos no espaço de 4,5 mil metros quadrados estão sendo executados pela empresa Elmo Eletro Montagens Ltda e a previsão deDe acordo com a Secretaria Municipal de Projetos e Captação de Recursos, será realizada a substituição das instalações elétricas, rede de gases, esquadrias, forro, louças, metais e acabamentos, além de pintura, climatização e Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI). Além dos reparos, o projeto também contempla a reorganização de cômodos e espaços de acolhimento para qualificar e otimizar o fluxo de atendimento dos pacientes e a implementação de duas salas de tomógrafo.Para o segundo pavimento, com área de 2,2 mil metros quadrados e cujo orçamento é de R$ 10.138.416,58, está prevista a troca de revestimentos, rede de gases medicinais e instalação elétrica, implementação de novo sistema de climatização, reparos no telhado com instalação de placas fotovoltaicas para a geração de energia elétrica e sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI)., espaços de acolhimento para pacientes e acompanhantes e jardins terapêuticos.Além das reformas na estrutura do prédio, a Prefeitura já está formatando o edital da licitação para a compra de equipamentos para o novo HPSC. Serão investidos R$ 25,2 milhões para equipar o hospital, com R$ 19 milhões do governo federal e R$ 6,2 milhões do governo do Estado. A Prefeitura também já está trabalhando nos detalhes para a licitação para a contratação da empresa que realizará a gestão do hospital quando ele for reaberto.afetou a vida de milhares de canoenses e que o que veio a seguir foi o desafio de reconstruir a cidade e restabelecer serviços. “Essa tragédia que levou muitas lembranças, muitas histórias, também atingiu o nosso HPSC. Com essa obra de reconstrução nós queremos uma casa de saúde moderna para que as pessoas, quando chegarem aqui, sejam bem amparadas e tenham a sua saúde recuperada.”