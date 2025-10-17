Saúde e justiça: Medicina Legal desempenha papel importante na sociedade

Um milhão de palavras não ditas. Um abraço, que se transforma em saudade. Um sorriso que se apaga antes do tempo. De uma hora para a outra, tudo muda . Sem hora marcada, nem aviso prévio. No livro A morte é um dia que vale a pena viver, a médica paulista Ana Cláudia Quintana Arantes defende que a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida . Para as médicas-legistas Laura Mazzeo Echenique e Caroline Vieira, essa é uma consequência da desafiadora rotina no Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS).

“A maior parte das pessoas associa o nosso trabalho à morte, ao lado ruim da Medicina . Mas eu acredito que é, na verdade, um lado muito necessário para a sociedade, que ajuda a trazer a justiça e a prevenir outras injustiças”, afirma Caroline.

Escondida às sombras de estigmas e preconceitos , a Medicina Legal investiga a vida e a morte, cuidando do “fim”, mas também evitando a sua chegada. “No caso de óbitos, o papel do médico legista é fundamental para identificar o que não se conseguiu em vida, o que levou ao desfecho dessa pessoa”, explica a médica-legista.

Quando há suspeita de morte violenta, a função desse profissional é descobrir a causa do óbito, buscando provas ou vestígios que possam servir para a polícia e, mais tarde, para o juiz esclarecer um crime. Mas, engana-se quem pensa que a importância da profissão se esgota por aí.

"Nos vivos, a gente faz perícia de violência sexual e de outros tipos de violência física. Nesses casos, a gente coleta evidências para documentar que houve violência", destaca Laura. "O perito está sempre procurando uma prova e tentando fazer a interface entre a Medicina e a Justiça", completa.

No Brasil, as bases da Medicina Legal foram estabelecidas ao longo do século 19, quando tornou-se uma disciplina obrigatória nos cursos de Direito. No entanto, foi apenas em 2011, que o Conselho Federal de Medicina reconheceu a profissão como especialidade médica.

Em 2023, a pesquisa Demografia Médica no Brasil revelou que havia cerca de 2,2 mil médicos-legistas no País. Embora esteja em crescimento, o campo ainda é vítima de esquecimento. "É uma área que assusta muito as pessoas. E é meio desconhecida, às vezes, até para os próprios médicos. Nós somos muito poucos ainda e precisamos de mais colegas", pondera Laura.

No Rio Grande do Sul, há 111 médicos ativos com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Medicina Legal e Perícia Médica, segundo o Conselho Regional de Medicina (Cremers). Em paralelo, há 115 cargos efetivos e outros 11 cargos temporários para Peritos Médico-Legistas distribuídos pelo Estado, de acordo com o IGP-RS.

Caminhos cruzados

O sonho de ser médica chegou na vida de Caroline durante a adolescência. A sua primeira graduação, entretanto, foi em Odontologia. “Eu me formei e depois vi que não tinha jeito. Então estudei, fiz o vestibular e cursei Medicina depois de já ter me formado em Odontologia”, conta. Hoje, ela faz parte da equipe de Antropologia , que trabalha diariamente na identificação de ossadas. Para ela, a Medicina Legal já era uma certeza desde a faculdade .

Já no caso de Laura, a Medicina Legal entrou em cena há pouco tempo. “S empre quis ser médica . Estudei desde pequena. Mas eu fiz Pediatria. Trabalho há 25 anos como pediatra, e estou completando cinco anos de concurso agora. Foi uma coisa que veio depois, quando atingi um amadurecimento maior ”, explica.

Nas terças-feiras, a pediatra assume o papel de plantonista no IGP-RS, dividindo-se entre as perícias clínicas e as necropsias. "Atendemos qualquer tipo de violência que necessite investigação, pode ser um acidente de trânsito, uma tentativa de feminicídio, uma violência doméstica, que é a grande maioria dos nossos atendimentos", descreve Laura.

Os olhos da justiça

Por mais que estejam habituadas ao trabalho, as profissionais destacam que sempre há casos que chocam. “Nós trabalhamos com o que há de pior na sociedade. Com a violência, com a crueldade. Nada que vem para cá foi uma boa ação, sempre foi uma tentativa de ferir alguém, de machucar, de causar algum dano, de prejudicar”, aponta a plantonista.

Para Caroline, entre uma série de desafios, o principal é lidar com um sofrimento que já não é mais evitável. "Ver as pessoas que sofreram essas ações é difícil, por isso que a gente tenta fazer o trabalho da maneira mais séria e mais rápida possível, para que a gente não gere um segundo trauma neles. Afinal, eles já estão machucados, já estão feridos, já chegam aqui sensibilizados", explica a integrante do departamento de Antropologia.

Se há, portanto, um sonho comum entre os médicos-legistas, é trabalhar menos. "É triste que a gente precise de mais profissionais na medicina legal, isso quer dizer que a violência é crescente ainda na nossa sociedade. Mas enquanto houver violência, precisamos achar os culpados e esses culpados precisam ser punidos", afirma Laura.

Um novo olhar para a vida

Trazer respostas para a sociedade. Para a dupla, esse é o maior fruto do trabalho na perícia. "Quando pensamos em médico-legista, ligamos à morte. Mas a gente também evita muita coisa. Quando a gente atende casos de violência doméstica e consegue identificar algo, principalmente com crianças e mulheres, conseguimos evitar um outro fim", acrescenta a plantonista.