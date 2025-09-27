Obras do Corredor Humanitário entram em fase final com 70% de execução

A requalificação do Corredor Humanitário alcançou 70% de conclusão e entra em nova etapa a partir da próxima segunda-feira (29), informa a prefeitura de Porto Alegre, por meio de nota. Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores, os trabalhos avançam para as melhorias finais de pavimentação, tanto no corredor quanto na rua da Conceição.
Nesta fase, será executada a pavimentação de cerca de 400 metros do corredor, com ajustes nos níveis do asfalto e na inclinação transversal da pista. As correções devem garantir melhor escoamento da água.
Na parte inferior, na interseção da avenida Júlio de Castilhos com a rua da Conceição, já foram concluídas readequações de curvas e meios-fios. O trecho também receberá nova pavimentação e sinalização.
No lado da Estação Rodoviária, pela avenida Castello Branco, está em fase final a instalação das barreiras new jersey e a drenagem da via. No acesso pela rua da Conceição, seguem os trabalhos de consolidação das estruturas de concreto com barras de ferro, enquanto os reparos nos taludes já foram finalizados.
A obra, orçada em R$ 1,4 milhão e executada pela empresa Sultepa, tem entrega prevista para dezembro.
Trânsito no local
A partir de segunda-feira (29), haverá bloqueio parcial em determinados períodos no trecho da rua da Conceição, sentido Centro-bairro, na saída da avenida Júlio de Castilhos, para fresagem e pavimentação.
A prefeitura afirma que agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade acompanharão a circulação, orientarão motoristas e poderão realizar ajustes para reduzir os impactos no trânsito.