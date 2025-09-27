Obras do Corredor Humanitário entram em fase final com 70% de execução

A requalificação do Corredor Humanitário alcançou 70% de conclusão e entra em nova etapa a partir da próxima segunda-feira (29), informa a prefeitura de Porto Alegre, por meio de nota. Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores, os trabalhos avançam para as melhorias finais de pavimentação, tanto no corredor quanto na rua da Conceição.

Nesta fase, será executada a pavimentação de cerca de 400 metros do corredor, com ajustes nos níveis do asfalto e na inclinação transversal da pista. As correções devem garantir melhor escoamento da água.

Na parte inferior, na interseção da avenida Júlio de Castilhos com a rua da Conceição, já foram concluídas readequações de curvas e meios-fios. O trecho também receberá nova pavimentação e sinalização.

está em fase final a instalação das barreiras new jersey e a drenagem da via No lado da Estação Rodoviária, pela avenida Castello Branco,. No acesso pela rua da Conceição, seguem os trabalhos de consolidação das estruturas de concreto com barras de ferro, enquanto os reparos nos taludes já foram finalizados.

A obra, orçada em R$ 1,4 milhão e executada pela empresa Sultepa, tem entrega prevista para dezembro.

Trânsito no local

A partir de segunda-feira (29), haverá bloqueio parcial em determinados períodos no trecho da rua da Conceição, sentido Centro-bairro, na saída da avenida Júlio de Castilhos, para fresagem e pavimentação.