Novas obras no corredor humanitário estreitam pista e voltam a gerar engarrafamento

congestionamento além do comum em um trecho de 400m. Isso porque a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) está em processo de reforma do corredor humanitário, construído às pressas nas enchentes para facilitar a chegada de mantimentos e mão de obra O acesso a Porto Alegre pela avenida Castello Branco, no sentido Interior/Capital em direção ao Túnel da Conceição, passa por um. Isso porque a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) está em processo de reforma do corredor humanitário, construído às pressas nas enchentes parano combate às cheias.

A estrutura, agora, passa pela instalação de contenções laterais da parte elevada, chamadas de barreiras New Jersey, que serão fixadas ao longo de toda essa extensão, conforme a prefeitura de Porto Alegre.

Com a reforma no espaço, das três faixas, apenas a da esquerda está liberada para os motoristas. As outras duas, bloqueadas, são ocupadas pelos homens que instalam as barreiras, que primeiro recebem uma camada de terra, depois pedras e a tela para fixar o bloco. Vale destacar que o estreitamento da pista não ocorre 24h por dia, mas é constante e afeta a circulação no local.

A previsão de conclusão da obra, iniciada em 28 de julho, é para dezembro deste ano. Quando instaladas as barreiras, ainda será feita a “regularização do asfalto para nivelamento e escoamento da água da pista”, informa a Smoi, que contratou a empresa terceirizada Sultepa para gerir o projeto, com aporte de R$ 1,4 milhão. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) completa que haverá um acabamento paisagístico com grama e a instalação de barreiras de concreto.

Com o trecho sobrecarregado nos horários de pico, a EPTC indica ao motorista caminhos alternativos para acessar a cidade, como a avenida Sertório e a BR-290 (Freeway) no sentido Litoral.

LEIA MAIS: Rio Grande do Sul tem o menor número de roubos de veículos da série histórica

Confira a recomendação completa da EPTC para aliviar o trânsito

Para reduzir os congestionamentos na chegada à cidade, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recomenda o uso de rotas alternativas, evitando o acesso pela avenida Castello Branco. A partir da Ponte do Guaíba, seguir pela avenida Sertório e acessar a avenida Farrapos. Para quem vem pela BR-448, utilizar a BR-290 (Freeway) no sentido litoral e entrar pela avenida dos Estados, em direção ao Aeroporto Salgado Filho. Dali, é possível seguir pela Terceira Perimetral (zonas Sul e Leste) ou avenida Farrapos (Centro). Para quem vem do litoral pela BR-290 (Freeway), a orientação é acessar a avenida dos Estados ou utilizar a entrada pela avenida Assis Brasil, chegando ao aeroporto pelo prolongamento da avenida Severo Dullius, na Zona Norte.