Diretora do Sincodiv-RS apresenta projeto de educação no trânsito na Casa do JC

A Casa do Jornal do Comércio na Expointer recebeu, na tarde desta sexta-feira, a diretora-executiva do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), Karen Cunhal. Recebida pelo presidente do JC, Giovanni Tumelero, ela apresentou os detalhes do programa Sincodiv-RS Educa – Trânsito Consciente, Vida Preservada, iniciativa que une esforços do setor privado com órgãos públicos como o Detran-RS e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O projeto pretende ampliar o alcance das ações de conscientização no trânsito, aproveitando a rede de 543 concessionárias associadas ao sindicato em todo o Estado. A proposta é que os clientes recebam materiais educativos no momento da compra de veículos novos, seminovos ou em serviços de pós-venda. Os conteúdos serão distribuídos em vídeos curtos, banners e totens informativos. A meta é atingir diretamente 875 mil pessoas por ano – número que pode chegar a 2 milhões com o compartilhamento das mensagens.

Karen destacou que a primeira campanha abordará o uso do celular ao volante, considerado um dos principais fatores de risco em acidentes. Na sequência, os materiais terão foco nos motociclistas e em temas como uso do cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e respeito às leis de trânsito. “Queremos mudar a história do trânsito no Rio Grande do Sul. Cada vida importa, seja uma ou cinquenta. É por isso que precisamos insistir na educação e na mudança de comportamento”, afirmou.

Além dos vídeos e materiais fixos nas concessionárias, estão previstas ações de rua, como intervenções em sinaleiras e parques, com apoio de artistas e parcerias com entidades comunitárias. Segundo Karen, a participação dos meios de comunicação também será fundamental para ampliar o alcance das mensagens.

Lançado oficialmente em 1º de setembro, na própria Expointer, o Sincodiv-RS Educa já está em fase de implantação nas concessionárias e estará plenamente ativo até 20 de setembro. “É uma parceria que une o público e o privado em um mesmo propósito: salvar vidas no trânsito”, reforçou a diretora.