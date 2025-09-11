Rio Grande do Sul tem o menor número de roubos de veículos da série histórica

O Rio Grande do Sul registrou em agosto uma nova queda na maior parte dos índices de criminalidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi o mês com o menor número de roubos de veículos da série histórica, assim como os crimes violentos letais e intencionais (CVLI). Do dia 1º ao dia 31 foram 123 delitos contra 147 apontados no mesmo período do ano passado. Os números atuais são os menores desde o início da medição, em 2010.

Porto Alegre também registrou o menor número de roubo de veículos da série histórica. Em agosto deste ano foram 32 incidentes na capital gaúcha, 12 a menos que em junho de 2024, quando foram observadas 44 ocorrências, em uma queda de 27%.

LEIA TAMBÉM: Cadeia Pública de Porto Alegre é inaugurada no lugar do Presídio Central

Os homicídios caíram 24% na comparação com agosto de 2024, passando de 103 para 78. Já os casos de latrocínio baixaram de três para dois, queda de 33%. Nos crimes contra o patrimônio, os incidentes em transportes coletivos recuaram 23%, de 22 para 17. No campo, o abigeato continua em queda. Foram 245 situações contra 282 no mesmo período do ano passado, queda de 13%. Com isso, tais indicadores registraram os menores índices para agosto na série histórica.

O número negativo são os feminicídios. No mês passado, oito mulheres foram mortas do gênero no Rio Grande do Sul. O número é 60% maior em comparação com as cinco vítimas registradas em agosto de 2024. Nos primeiros oito meses deste ano, houve aumento de 32,5% nos crimes contra as mulheres. De janeiro a agosto de 2025, foram 53 feminicídios, contra 40 do mesmo período do ano anterior.

Segundo o governador Eduardo Leite, o governo do Estado tem consolidado bons resultados por essa programa de integração, investimento qualificado e inteligência. "A nossa estratégia envolve o investimento feito nas polícias, nas estruturas, e também no sistema prisional. Envolve a integração, que é assegurada com todas as forças de segurança pela rotina do nosso programa RS Seguro", comemora.