Simulação de "bloco cirúrgico do futuro" será destaque no Health Meeting Brasil/Sindihospa

Com expectativa de receber mais de 15 mil visitantes, o Centro de Eventos da PUCRS receberá, de 21 a 23 de outubro, a terceira edição do Health Meeting Brasil/Sindihospa. A agenda, que contará com a participação de cerca de 300 especialistas de todas as regiões do Estado, do Brasil e de outros países, terá como foco as novidades em tecnologia da área.

De acordo com o CEO da feira que faz parte do evento, Gilmar Dalla Roza, um dos destaques será o projeto Hospital do Amanhã, que, além de ter muita tecnologia e 19 parceiros de inovação, está focado neste ano na simulação de um bloco cirúrgico do futuro.

Na sua avaliação, o que deve despertar mais interesse é o conceito que consiste em criar ambientes na sala cirúrgica e de recuperação que simulam a natureza, com o objetivo de evitar o trauma do paciente. “A parte que mais vai chamar a atenção é, além, evidentemente, da questão da tecnologia, a humanização do espaço. Dentro da sala cirúrgica e de recuperação, vão ter ambientes que simulam o pôr do sol do Guaíba, que simulam a natureza, vamos dizer assim, para não traumatizar a pessoa, porque, se tu olhares alguns hospitais mais antigos, tinham quartos que não tinham luz solar. Não tinham janela”, destacou o CEO da feira.

A feira de exposições será voltada para a geração de conexões e de conhecimento. Com mais de 5,6 mil m², o espaço terá mais de 250 marcas, incluindo hospitais, clínicas, indústrias, universidades, startups, empresas de tecnologia, prontas para mostrar suas soluções e produtos na área da saúde.

Na tarde desta terça-feira (7), Roza e Alessandra Dewes, gerente executiva do Sindihospa, visitaram a sede do Jornal do Comércio e levaram o convite em mãos ao diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Durante a conversa, foram debatidos os preparativos da agenda, assim como as expectativas para o futuro da feira.

Alessandra Dewes enfatizou a relevância da parceria com o Jornal do Comércio para o crescimento da feira

Alessandra destacou a importância de ver o evento crescendo cada vez mais, afirmando que ele já conta com inúmeras instituições apoiadoras. Além disso, ela enfatizou a relevância da parceria com o Jornal do Comércio para esse crescimento.

“Nós estamos hoje com mais de 90 instituições apoiadoras. Entidades de classe, hospitais, clínicas, enfim, universidades, parques tecnológicos nos apoiando. E vocês nos receberam desde o início. Nos ouviram desde a primeira edição. E isso é muito importante”, disse.