Porto Alegre se prepara para receber maior encontro de Saúde do Sul do País

De 21 a 23 de outubro, sempre das 10h às 19h, o Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e outros auditórios do campus irão se transformar no principal ponto de encontro da saúde brasileira. Em sua terceira edição, a Health Meeting Brasil/SINDIHOSPA chega com a expectativa de reunir mais de 20 mil visitantes, superar a marca de 14 mil congressistas e ampliar o espaço destinado a expositores e startups.

O evento, que já é considerado um dos mais relevantes do setor no País, cresce em tamanho, diversidade e ambição: são mais de 250 expositores confirmados, 20 eventos simultâneos e uma programação que promete discutir desde os grandes desafios da gestão hospitalar até as transformações trazidas pela inteligência artificial.

O encontro acontece em um momento estratégico. O setor de saúde no Brasil atravessa um cenário de intensas mudanças, pressionado por custos crescentes, inovações tecnológicas que se tornam rapidamente indispensáveis e pela necessidade de responder a demandas sociais cada vez mais complexas - como a saúde mental e o envelhecimento populacional. Nesse sentido, ao reunir executivos, gestores, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas, a Health Meeting busca não apenas debater soluções, mas também oferecer um espaço para conexões e negócios.

A feira ocupará uma área de 5,6 mil metros quadrados no pavilhão de exposições da Pucrs. Os estandes vão de 10 a 100 metros quadrados e abrigarão marcas que representam a cadeia completa do setor: de equipamentos e insumos hospitalares a soluções digitais e financeiras. Startups ganharão um espaço próprio, organizado em ilhas, com maior visibilidade e possibilidade de aproximação com grandes instituições.

Ao lado dessa vitrine de novidades, a programação científica terá mais de 20 congressos e fóruns. Alguns dos encontros já são tradicionais, como as Jornadas de Farmácia Hospitalar, de Nutrição Hospitalar e de Processamento de Produtos para Saúde. Outros chegam pela primeira vez, refletindo novas prioridades do setor, caso do Fórum de Custos e Controladoria e do Fórum de Medicina e Espiritualidade.

Segundo a gestora de congressos da Health Meeting, Alessandra Dewes, o diferencial da edição 2025 está justamente nessa capacidade de responder a temas emergentes. “Uma das novidades é o primeiro Fórum de Inovação e Desafios da Saúde Mental no Brasil, um assunto cada vez mais necessário diante do cenário atual. Também teremos um palestrante internacional na Jornada de Segurança do Paciente, ligado à organização Safety4Me, o que será inédito para nós”, afirma.

Gestão em foco

Um dos momentos mais aguardados será o 14º Workshop Novos Caminhos para a Saúde, realizado pela Agenda Executiva em Saúde, no primeiro dia de programação. A atividade vai reunir executivos de algumas das principais instituições do País para debater os rumos da gestão hospitalar.

No painel de abertura, estarão nomes como Alceu Alves da Silva, vice-presidente da MV Sistemas; Jader Pires, diretor executivo da Santa Casa de Porto Alegre; Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento; e Paulo Soares, diretor de provimento de saúde da Unimed Porto Alegre. Em pauta, os grandes desafios da alta governança executiva no setor.

Ao longo do dia, serão discutidas ainda as relações entre hospitais e operadoras de saúde, com a presença de representantes do Sírio-Libanês (SP), Hospital São Lucas da Pucrs e Unimed Porto Alegre. Outro painel vai explorar o equilíbrio entre tecnologia e humanização, com participação de gestores do Moinhos de Vento, Rede D’Or e Hospital Pompéia. Para encerrar, especialistas de hospitais do Rio, São Paulo, Santa Catarina e Porto Alegre vão debater a experiência do paciente como diferencial estratégico.

Inovação e conexões

A inovação terá espaço privilegiado nesta edição. A Arena Inovação & Conexões, realização da Uni4Life, hub de inovação da Unicred, e do Sebrae, será o palco de debates sobre visão de futuro, saúde multigeracional e bem-estar e performance. Ali também ocorrerão rodadas de negócios entre startups e investidores, reforçando o papel do evento como catalisador de parcerias.

Outro destaque será o Hospital do Amanhã, espaço em parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que vai apresentar tecnologias emergentes com potencial de transformar a assistência nos próximos anos.

Para facilitar a interação dos visitantes, a organização lançou o Homero Brasil, um chatbot desenvolvido com inteligência artificial. Com linguagem acessível e um toque de carisma digital, o personagem funcionará como anfitrião do evento, respondendo dúvidas e guiando a experiência tanto online quanto presencialmente.

A evolução da feira impressiona. Em 2024, a Health Meeting recebeu mais de 15 mil visitantes de 16 estados brasileiros e seis países, além de cerca de 10,5 mil congressistas. Este ano, a expectativa é de 20 mil visitantes e ao menos 14 mil participantes inscritos nas atividades científicas.

Para dar conta da demanda, os organizadores ampliaram o uso de salas e auditórios da Pucrs e ajustaram o tempo de alguns encontros. “O crescimento é limitado pelo espaço físico, mas conseguimos otimizar a programação e oferecer mais opções de conteúdo”, explica Alessandra Dewes.

Segundo ela, o sucesso da feira está ligado à diversidade de temas. “Na assistência, tratamos de segurança do paciente, farmácia, suprimentos, CME, transição do cuidado, entre outros. Na gestão, discutimos custos, controladoria, inovação, saúde mental. Essa variedade atrai públicos diferentes e fortalece a relevância do evento”, avalia.

Conexões que geram impacto

Mais do que um calendário de palestras e workshops, a Health Meeting se propõe a ser um espaço de convergência. É comum que, das trocas informais entre executivos e profissionais nos corredores ou nos painéis, surjam parcerias e projetos que depois se consolidam no mercado.

“Reunimos profissionais de referência que passam quase um dia inteiro em debates e atividades. Essa convivência gera integração, networking e conexões que muitas vezes se transformam em parcerias, negócios e projetos conjuntos”, destaca Alessandra.

A realização é da HM Brasil Feiras e Congressos em parceria com o SINDIHOSPA, com patrocínio da Unimed Porto Alegre e Unicred, além de apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e do Sebrae.

Congressos já anunciados para cada dia:

Terça-feira (21)

14º Workshop da Agenda Executiva em Saúde (inscrições abertas)

9ª Jornada de Estudos sobre Processamento de Produtos para Saúde (inscrições abertas)

5ª Jornada de Controle e Prevenção de Infecção (inscrições abertas)

6ª Jornada de Nutrição Hospitalar (inscrições abertas)

Treinamento Bralimpia: Como Estruturar Serviços de Higienização em Hospitais (inscrições abertas)

Quarta-feira (22)

3º Fórum de Inovação Health Meeting (inscrições abertas)

4º Encontro da Cadeia de Suprimentos da Saúde (inscrições abertas)

10ª Jornada de Farmácia Hospitalar (inscrições abertas)

Treinamento Bralimpia: Como Dimensionar Equipamentos e Insumos – Higienização (inscrições abertas)

1º Fórum de Medicina e Espiritualidade da Health Meeting (inscrições abertas)

2ª Jornada de Transição do Cuidado e Desospitalização (inscrições abertas)

1ª Jornada de Custos e Controladoria (inscrições abertas)

1º Seminário de Infraestrutura da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH) (inscrições abertas)

Quinta-feira (23)