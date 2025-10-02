Moradores da Rua do Povo se unem contra ação de despejos

CEEE Equatorial solicitou a retirada de 24 famílias que residem há quase 50 anos nas Vilas Nossa Senhora Aparecida e São Borja, no bairro Sarandi, devido à ocupação de uma área de alta tensão , o que segundo a empresa, representa risco e inviabiliza a manutenção da rede elétrica. A Associação Comunitária Nossa Vila Aparecida (Aconvi) buscou a Defensoria Pública para contestar a ação, destacando que as famílias, muitas em situação de vulnerabilização, não possuem recursos para realocação e que a empresa não ofereceu alternativas dignas. Nas últimas semanas, aque residem há quase 50 anos nas Vilas Nossa Senhora Aparecida e São Borja, no bairro Sarandi, devido à ocupação de uma, o que segundo a empresa, representa risco e inviabiliza a manutenção da rede elétrica. Abuscou a Defensoria Pública para contestar a ação, destacando que as famílias, muitas em situação de vulnerabilização, não possuem recursos para realocação e que a empresa não ofereceu alternativas dignas.

A Defensoria Pública planeja elaborar uma defesa baseada no histórico de vida e na intenção de permanência das famílias, solicitando um estudo do risco real e explorando opções de mitigação ou realocação digna pelo município, caso o risco seja confirmado. Além disso, a comunidade, que também foi severamente afetada pelas inundações de 2024 , critica a sentida falta de apoio da prefeitura durante a calamidade, contrastando com os esforços de auto-organização e solidariedade da entre os vizinhos.

Ao Jornal do Comércio, moradores expressam indignação e angústia com a possibilidade de despejo. Após enfrentarem as dificuldades de uma enchente recente, Maria Heloisa da Rosa e Fabiana Rodrigues Santos enfatizam que a comunidade, que antes era um local descampado, foi construída pelos moradores por esforço e organização popular. "Isso aqui era valão, era buraco. Solicitamos aterro - fomos atrás de internet, de luz. Conseguimos que CEEE colocasse luz para nós. Isso aqui era chão batido. É importante frisar que aqui antes, nada tinha", conta Maria Heloisa, que mora na rua do Povo há 35 anos. Ela foi uma das primeiras pessoas a serem citadas, há cerca de dois meses.

"Eu nasci e me criei aqui. Tenho 50 anos e há 50 anos moro aqui", diz Fabiana. Ela relata a sensação de angústia e insegurança das últimas semanas. "Estamos numa situação complicada, estamos nesse impasse, não sabemos se vamos ficar ou se vamos sair. Construímos isso aqui, fomos em muita reunião de Orçamento Participamento para ter o asfalto, a luz, a água, o saneamento básico. A gente pegava água no posto para tomar banho, para comer, tudo".

As moradoras veem a citação como incoerência da Equatorial , apontando que a remoção por questões de segurança não parece se aplicar a empresas e empreendimentos da mesma área. "Achamos indigno. Há 50 anos atrás não era perigoso? Ao longo dos anos se situaram aqui a Fiergs, a Havan, a Stok (Center), outros. Agora que o centro está chegando na periferia, querem jogar os periféricos para onde?", questiona Maria Heloisa.

A comunidade, formada por trabalhadores com laços familiares e sociais fortes , está se articulando e buscando a defensoria pública para defender seu direito de permanência. D iante da incerteza, Fabiana afirma que a rua do Povo não vai desistir fácil. "Vamos continuar lutando. Crescemos juntos — não somos vizinhos, somos uma família. Se um precisa de alguma coisa, sempre tem outro para estender a mão ".

PORTO ALEGRE, 29 DE AGOSTO DE 2025: Visita à Associação Nossa Vila Aparecida. DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

Laços comunitários para uma economia sustentável

A organização comunitária, personificada principalmente pela Associação Comunitária Nossa Vila Aparecida (Aconvi), desempenha um papel central no desenvolvimento das famílias da Vila Nossa Senhora Aparecida, especialmente no contexto da ação de despejo e das cheias de 2024. Moradores destacam que a organização não é apenas uma resposta à crise atual, mas um elemento vital que permitiu a própria construção e sobrevivência da comunidade.