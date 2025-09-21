Visitantes enfrentam chuva no último dia do Acampamento Farroupilha

A chuva e o tempo nublado afastaram o público do Parque Harmonia no último dia de Acampamento Farroupilha. O evento, que registrou cerca de 2 milhões de visitantes entre os dias 1 a 20 de setembro, contou com uma baixa no público na manhã deste domingo (21), resultado de um dia marcado por pancadas intensas e ventanias. Apesar disso, alguns corajosos decidiram enfrentar o clima adverso para se despedir do Acampamento no ano de 2025.

A cerimônia oficial de encerramento das festividades aconteceu ontem (20), no dia do gaúcho, com o apagamento da chama crioula. O último domingo de Acampamento Farroupilha, então, contará com uma programação cultural normal, com shows dos cantores tradicionalistas Paullo Costa, Jairo Lambari Fernandes e Eduardo Carrão a partir das. Além disso, a declamadora Andrea Eoi e a dupla Anderson Brum e Vitor Hugo, que performarão uma trova, irão ficar responsáveis pelo entretenimento durante a tarde.

Isso chamou os participantes que vieram prestigiar um pouquinho da cultura gaúcha. É o caso do casal Silvânia e Claudemir que decidiram visitar o Acampamento Farroupilha pela primeira vez neste domingo.

“Minha primeira vez vindo. Fiquei bastante interessada nas novidades. Vi que tem um sorvete de erva-mate com calda de bergamota que eu quero muito provar. Além dele, tem várias iguarias diferentes que tive curiosidade”, afirmou Silvânia.

A chuva, segundo eles, não é problema. Claudemir, inclusive, destacou a importância da vestimenta tradicional gaúcha para enfrentar as águas. “Mesmo com a chuva tem que vir. É a tradição. É só botar uma bota baioneta, um chapéu que não passe água e vamos embora”, afirmou.

O casal Silvânia e Claudemir decidiu visitar o Acampamento Farroupilha pela primeira vez neste domingo JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

O casal Eduardo e Luana também resolveram enfrentar o mau tempo e aproveitar as últimas horas do evento. A dupla mora em Passo Fundo e veio para a Capital ver o Gre-nal 448, que será jogado às 17h30min. No seu tempo livre, resolveram visitar o Acampamento.

“Adoro vir. A tradição e a alegria do povo me chamam muito a atenção. Mesmo com a chuva estamos muito felizes em estar aqui”, destaca Luana.

Luana e Eduardo passaram no Parque Harmonia antes do Gre-Nal JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Mesmo com uma chuva intensa, os visitantes do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho não sofreram com alagamentos ou com a formação de barro no chão. Isso, segundo a Gam3, Consórcio responsável pela administração da concessão do Parque, ocorreu por conta das “obras de infraestrutura realizadas pela concessionária” em 2024.

Isso facilitou a vida tanto dos visitantes quanto dos trabalhadores do Acampamento, que, agora, puderam aproveitar o melhor que o acampamento farroupilha tem a oferecer, mesmo sem o clima ideal. “Claro que, com a chuva diminui um pouco o movimento, mas não alagou nada. Tá muito melhor que o ano passado”, afirmou Douglas, vendedor da loja Facas Getam, artigos para churrasco.

Além dos visitantes e comerciantes, os piqueteiros também aprovaram a edição de 2025. Segundo eles, as melhorias no Parque e as novas atrações fizeram com que o público participasse mais ativamente das festividades.“Fazendo uma análise dos últimos anos, considerando o pós pandemia e o pós enchente, esse foi um ano que superou todas as expectativas”, afirmou Eduardo Korbes, patrão do piquete Liberdade, que já frequenta o Parque Harmonia há mais de 20 anos.

"Superou as expectativas", afirma Eduardo Korbes, do Piquete Liberdade, sobre a edição de 2025 JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Outro ponto destacado por Korbes foi a alta presença de turistas visitando o Acampamento Farroupilha, algo que, segundo ele, não era tão comum nos anos anteriores.

“Tivemos o privilégio de receber visitantes de diversas partes do país. Mato Grosso, Uberlândia, veio um pessoal do Rio de Janeiro, Curitiba… O aspecto deste ano ter sido desenvolvido o Projeto Turismo Farroupilha de Galpão, além de muita divulgação nas nossas redes sociais, fez com que muitas pessoas conhecessem o nosso piquete”, destacou.

Essa alta nos turistas também foi reconhecida pelos responsáveis pelo piquete Três Irmãos. Encabeçado pelos Irmãos Tatiana Press e Marcelo Souza, o piquete tem como objetivo fomentar a tradição e a cultura local e servir como um ponto de encontro para seus amigos e familiares. Apesar disso, neste ano, eles relatam que receberam a visita de turistas de fora do país.

“Estamos aqui há quatro anos e esse ano está sendo muito bom. Recebemos até um casal dos Estados Unidos”, relembra Tatiana.

Há quatro anos no Acampamento, o piquete Três Irmãos é busca fomentar a tradição gaúcha entre amigos e familiares JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Desmontagem dos lotes

O processo de desmontagem dos galpões, tanto de piqueteiros como de patrocinadores, será iniciado nesta segunda ( 22) a partir das 8h. Segundo a concessionária do Parque,a operação deverá ser concluída até dia 1º de outubro.