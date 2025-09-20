Gaúchos celebram 190 anos da Revolução Farroupilha na orla do Guaíba

Milhares de gaúchos vestiram as pilchas na manhã deste sábado e levaram cadeiras, chimarrão e a família para assistir ao desfile de 20 de setembro ao longo da avenida Edvaldo Pereira Paiva, na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Apesar de a previsão do tempo prometer chuva, o céu se manteve apenas nublado durante a passagem de 1,3 mil integrantes das forças de segurança e dos 550 cavaleiros de diversas entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul. O evento marcou a comemoração dos 190 anos da Revolução Farroupilha.

O governador Eduardo Leite (PSD), o prefeito Sebastião Melo (MDB) e outras autoridades assistiram ao festejo na área coberta reservada aos chefes de Estado, representantes das Forças Armadas e ao patrono dos festejos de 2025, o comunicador Mário Barboza de Mattos.

Aliás, o patrono chamou a atenção ao desfilar aos 100 anos de idade. Barboza de Mattos – engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico – faz parte do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) desde a fundação oficial, em 1966.

O desfile deste ano também homenageou o centenário do radialista Darcy Fagundes, um dos apresentadores do Grande Rodeio Coringa, um programa nativista de auditório transmitido pela Rádio Farroupilha nos anos 1950. Diversos poetas regionais e cantores gauchescos apresentaram seus versos em homenagem ao apresentador.

Entre um número artístico e outro, Leite – vestido com botas, bombacha e lenço vermelho – desceu do palanque oficial para cumprimentar e tirar fotos com os espectadores que se aglomeravam às margens da avenida.

“Em cada ano, (a celebração do 20 de setembro) tem um componente especial. No ano passado, a gente teve as enchentes, e o 20 de setembro foi o momento de colocar em evidência a força e a resiliência do povo gaúcho. Neste ano, em um momento em que se busca acentuar as diferenças entre as pessoas, o 20 de setembro reforça a unidade e a identidade do povo gaúcho”, disse o governador ao conversar com jornalistas.

• LEIA TAMBÉM: A redescoberta da participação dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha

O desfile dos cavalarianos, vindos de diversos piquetes, foi um dos momentos mais aplaudidos pelo público. Um dos espectadores era Geroni de Oliveira, que acompanhou o desfile ao lado da esposa – ambos pilchados e tomando chimarrão. Ao ser perguntado se era de Porto Alegre, ele respondeu com versos e bom humor: “Não sou desta cidade, sou de Caxias do Sul, onde os campos são mais verdes, e o céu é mais azul”.

O casal acompanhou o desfile com pilcha e chimarrão Marcus Meneghetti/Especial/JC

Em seguida, elogiou a realização do desfile. “Sou um gaúcho estradeiro e gosto muito da nossa tradição. Até porque morei em São Paulo e sentia muita saudade do povo gaúcho. Por essa razão, estou presente nesse evento de 20 de setembro. Eu e minha esposa dividimos o tempo entre a cidade e o sítio. Viemos à cidade hoje para ver o desfile e fiquei muito maravilhado”, disse Geroni – residente em Porto Alegre há cinco anos.

Antes do desfile dos piquetes e entidades gauchescas, houve o desfile cívico-militar. Além dos 1,3 mil membros da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Penal, também passaram pela orla do Guaíba 142 viaturas dessas instituições.