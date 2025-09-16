Porto Alegre,

Publicada em 16 de Setembro de 2025 às 10:28

Drones abatidos em volta do Caff estavam em perímetro do Acampamento Farroupilha

Cássio Fonseca/Especial/JC
Em meio à descida da pista de skate montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), circula a polêmica sobre o suposto abate de drones no entorno do local pela Polícia Penal. Fora do perímetro de presídios, a força atua no monitoramento do Acampamento Farroupilha e o prédio faz parte da área supervisionada. A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) não confirma nem nega os episódios, mas informa que o equipamento utilizado para conter drones "não derruba o dispositivo, mas bloqueia o sinal de controle, neutraliza o voo e conduz o drone até um ponto seguro de pouso".
Os ocorridos, apesar de oficialmente atrelados ao evento no Parque Harmônia, estão supostamente relacionados à tentativa de captação de imagens da descida do skatista Sandro Dias, o Mineirinho, na pista do Caff, em uma produção de conteúdo privada da empresa de energéticos Red Bull. O atleta marcou presença no local nos últimos dois finais de semana, datas que coincidem com os abatimentos dos equipamentos.
Entretanto, um dos drones seria da Brigada Militar e teria sido atingido por engano, causando prejuízo para os cofres da instituição de segurança pública.
Apesar das imagens privilegiadas que seriam fornecidas pelo ponto de vista aéreo, o espaço entre o Parque e o Centro Administrativo, na avenida Augusto de Carvalho, reuniu aqueles que queriam ver o feito com os próprios olhos com uma boa perspectiva. Espera-se, ainda, o conteúdo produzido pela Red Bull.
Confira na íntegra o posicionamento da SSPS
As forças de segurança do governo do Estado, como as secretarias de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Segurança Pública (SSP), atuam estrategicamente em grandes eventos, como no Desfile de 7 de Setembro e no Acampamento Farroupilha, para garantir a segurança da população e assegurar a ordem pública. Para isso, são utilizados diversos meios, ferramentas, dispositivos e sistemas, como drones e antidrones, que cobrem todo o perímetro dos eventos monitorados.
O sistema antidrone possui tecnologia capaz de identificar sobrevoo de drones não autorizados. O sistema emite um pulso eletromagnético, que intercepta o equipamento no ar e leva até o solo. A tecnologia não derruba o dispositivo, mas bloqueia o sinal de controle, neutraliza o voo e conduz o drone até um ponto seguro de pouso, garantindo proteção e controle nas operações.
Caso algum episódio tenha, eventualmente, saído do planejamento operacional, será avaliado internamente pela SSPS e SSP, com o devido rigor.

