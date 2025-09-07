Acampamento Farroupilha espera receber mais de 2 milhões de visitantes

Até o dia 21 de setembro, mais uma edição do Acampamento Farroupilha acontece no Parque Harmonia em Porto Alegre. A 43ª edição do evento começou no dia 1º e a expectativa, segundo a organização, é ultrapassar o público de mais de 2 milhões de visitantes que passaram pelo evento em 2024. Além do aumento de público, estão confirmados 236 piquetes, número superior ao do ano passado.

A abertura oficial do Acampamento Farroupilha ocorreu durante a manhã deste domingo (7) e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, a CEO da concessionária do parque, a GAM3 Parks, Carla Deboni e a presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Comandante Nádia. Além deles, o secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, e o patrono do Acampamento 2025, Rene Barbachan, também marcaram presença.



Barbachan abriu a solenidade expressando a sua gratidão pelo convite. Ele destacou a harmonia que deseja para o evento e reforçou a importância da cultura gaúcha. Em seguida, a vereadora Comandante Nádia cumprimentou diversas autoridades e o próprio Barbachan como patrono. Ela reafirmou a grandeza do povo gaúcho, sua alma, coragem e resiliência diante dos desafios, ressaltando a importância da tradição expressa no mate, música, cavalo e galpão.



“A Semana Farroupilha é um momento em que reafirmamos a grandeza do nosso povo, um povo que carrega a alma e a coragem, a hospitalidade e a força de quem nunca se entrega, seja na pandemia, seja na enchente, seja na estiagem”, enfatizou.



Melo também se manifestou, destacando a importância dos piqueteiros e piqueteiras de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, sem os quais a festa não seria possível. O prefeito salientou que o Rio Grande do Sul representa a resistência da boa democracia e do federalismo. Para Melo, a Semana Farroupilha é um momento oportuno para reafirmar os valores gaúchos e trabalhar na construção de uma pátria e um Estado mais justos.



“O Rio Grande que quis ser brasileiro é um Rio Grande que é da resistência da boa democracia e do federalismo. E penso que nesse momento da Semana Farroupilha é um momento muito oportuno para nós reafirmarmos os nossos valores, mas também construirmos uma pátria mais justa, um Rio Grande mais justo”, afirmou.



Carla destacou a organização do evento, que segundo ela consegue se planejar melhor a cada ano, tendo conseguido pela primeira vez organizar os piquetes sem intercorrências, o que aumentou o número deles. Além disso, a CEO da concessionária afirmou que o objetivo principal da empresa é atrair um novo público para o parque.



“Queremos trazer pessoas que nunca pisaram no Acampamento ano após ano, que passem a presenciar, a vivenciar esse evento e conhecer, para ser um novo participante”, destacou.



Para atrair um público que geralmente não frequenta o Acampamento, Carla destacou duas novidades principais. A primeira é o pavilhão de Agricultura Familiar, que foi realocada para um lugar de maior visibilidade, exatamente ao lado do palco, buscando aproveitar o sucesso que o setor já tem em atrair pessoas. A segunda novidade é a Praça Harmonia, que conta com 11 operações permanentes em parceria com a marca de cerveja Tupiniquim.



Por fim, o secretário Santini destacou o intenso trabalho para enriquecer a programação da Semana e do Mês Farroupilha, visando proporcionar aos visitantes uma experiência profunda na cultura e história gaúchas. Ele também ressaltou que a realização de um evento desse porte após a enchente de 2024 representa uma oportunidade para repensar o conceito de "ser gaúcho", promovendo as qualidades positivas do Estado e sua cultura admirada por todos. “Esse evento representa a oportunidade de poder revisar o conceito sobre aquilo que é sermos de gaúcho. Ser gaúcho é muito mais do que uma condição geográfica. É um estado de espírito”, ponderou.