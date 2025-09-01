Acampamento Farroupilha 2025: atrações e homenagens no Parque Harmonia

Inicia-se nesta segunda-feira (1) a 43ª edição do Acampamento Farroupilha, que ocorre até 21 de setembro no Parque Harmonia. Com mais de 120 atrações gratuitas, a programação inclui shows de música, dança e poesia, além de apresentações de CTGs, declamadores, trovadores e chuleadores. O início oficial dos festejos será no dia 7 de setembro com o acender da tradicional Chama Crioula.

São 235 piquetes montados, em uma área de 100 mil m². Também podem ser visitados os espaços da Feira de Artesanato e Feira da Agricultura Familiar. Entre as atividades, estão oficinas como Ciranda Escolar; Pratos Tradicionais; Chimarrão; Dança e baile CTG; Carreteiro; Bolinho de Chuva e Caminhada Guiada.

Para o prefeito Sebastião Melo, o Acampamento é um dos maiores símbolos culturais da terra gaúcha. " Durante um mês, piqueteiros e piqueteiras de diferentes regiões transformam o Parque Harmonia e a Capital em um grande ponto de encontro da cultura do Rio Grande. Estamos de portas abertas para acolher os gaúchos e turistas de todo o Brasil para celebrar as raízes, a hospitalidade e a força da tradição gaúcha”, afirma em nota.

Neste ano, o tema do evento homenageia o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa. As apresentações acontecem diariamente, das 16h à meia-noite. Entre os nomes confirmados estão Tchê Barbaridade, Tchê Guri, Shana Müller, Pirisca Grecco, Nenito Sarturi e Jairo Lambari Fernandes. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura.

A secretária municipal da cultura, Liliana Cardoso Duarte, comenta em nota sobre a abertura do evento. "Hoje abrem-se as porteiras do maior acampamento tradicionalista que durante vinte dias vai estar aberto com muitas atrações, música, dança e arte. Convidamos a todos para visitarem o acampamento".

