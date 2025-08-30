Prefeito e secretários vistoriam estruturas do Acampamento Farroupilha

Em preparação para a 43ª edição do Acampamento Farroupilha, que ocorrerá de 1º a 21 de setembro, o prefeito Sebastião Melo inspecionou o Parque Harmonia na manhã deste sábado (30). A visita, que contou com a presença de secretários, diretores municipais e da Gam3 Parks, teve como objetivo verificar as condições dos 235 piquetes montados, das áreas de comércio e do piquete da prefeitura.
O foco da vistoria foi garantir o funcionamento de serviços essenciais como água, eletricidade e limpeza, além de avaliar os acessos e estacionamentos. Na ocasião, Melo destacou que o evento é uma oportunidade de "valorizar a cultura e mostrar que a cidade está em um processo de retomada econômica", afirmando que Porto Alegre "está pronta" para receber turistas.
O Acampamento Farroupilha, que abre ao público nesta segunda-feira, às 18h, contará com mais de 120 shows nos palcos Jayme Caetano Braun e Nico Fagundes. A secretária de Cultura, Liliana Cardoso, reforça o convite à população e aos turistas, lembrando que o evento tem entrada e atrações culturais gratuitas.
