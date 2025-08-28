Com 235 piquetes, Acampamento Farroupilha inicia na próxima semana

O Acampamento Farroupilha, principal festa de tradições gaúchas, começa na próxima segunda-feira (1º) no Parque Harmonia. O evento terá a presença de 235 piquetes. Nesta quinta-feira (28), os trabalhos de montagem das estruturas entraram na reta final para receber o público na próxima semana. A festa tradicionalista será realizada de 1º a 21 de setembro e a entrada é gratuita.

Segundo a Associação dos Acampados do Parque Harmonia, todos os 235 piquetes que participarão do evento já estão dentro do parque e realizam os preparativos finais para a recepção do público. As estruturas dos piquetes, dos Departamentos de Tradições Gaúchas e dos Centros de Tradições Gaúchas estão praticamente prontas, informa a Associação.

Nesta 43ª edição, o acampamento contará com 48 piquetes a mais do que em 2024. A montagem deve ser concluída nesta sexta-feira (29), quando o Corpo de Bombeiros Militar realizará, a partir das 8h30min, a vistoria nos piquetes para aprovação do Plano de Prevenção de Incêndios (PPCI). O acendimento da Chama Crioula no acampamento está marcado para o dia 7 de setembro, permanecendo guarnecida até o encerramento do evento, no dia 21. A montagem das estruturas ocorre em uma área de 75 mil metros quadrados.



O Acampamento Farroupilha 2025 terá como tema "Ondas Curtas para uma história longa - O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa", em homenagem a Darcy Fagundes. Rene Maurício Sutton Barbachan é o patrono desta edição. A previsão é que a festa receba mais de 2 milhões de visitantes. O evento terá mais de 120 atrações culturais - shows musicais, um espetáculo em homenagem a Luiz Carlos Borges, shows de chula, trova e declamação e danças tradicionais.