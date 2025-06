Com a participação 234 piquetes, Acampamento Farroupilha espera receber mais 2 milhões de visitantes

Com o tema "Ondas curtas para uma história longa - o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa" e com a previsão de receber mais de 2 milhões de visitantes, o Acampamento Farroupilha 2025 foi lançado nesta terça-feira (3) durante solenidade no Parque da Harmonia, Porto Alegre.

A festa tradicionalista que terá a presença de 234 piquetes será realizada entre os dias 1º e 21 de setembro. As inscrições estarão abertas no período de 9 a 13 de junho e podem ser feitas no Centro Municipal de Cultura, na avenida Erico Verissimo, 307. A montagem das estruturas dos Centro de Tradições Gaúchas (CTGs), Piquetes e Departamento de Tradições Gaúchas (DTGs) em uma área de 75 mil metros quadrados terá inicio no dia 16 de agosto.

As inscrições para o Acampamento Farroupilha 2025 serão realizadas de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9h às 12h e das 13h às 19h.

Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:

Álvará 2024 para quem acampou em 2023

Resumo do projeto cultural, cujo tema é "Ondas curtas para uma história longa - o centenário de Darcy Fagundes" e os "70 anos do Grande Rodeio Coringa"

Ata atualizada da patronagem e indicação de dois brigadistas

O pagamento das inscrições deverá ser realizado entre os dias 7 e 11 de julho na administração do Parque Harmonia.

O prefeito Sebastião Melo disse que a gestão pública municipal tem que ser apoiadora de todas as manifestações culturais. "Espero que o Acampamento Farroupilha seja da civilidade e que os acampados possam realizar uma festa bonita e com muita cultura", destacou.

Melo disse ainda que o parque está muito bonito para receber a festa tradicionalista. A secretaria municipal da Cultura, Liliana Cardoso celebrou o nascimento de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa, programa que se consolidou como símbolo da tradição, da identidade e da memória do Rio Grande do Sul. "Foi um espaço que deu voz ao campo, à cidade e ao imaginário de um povo que se reconhece na música, na comédia, na crítica social e nos causos que atravessam gerações", destaca.

Segundo Liliana Cardoso, Darcy Fagundes abriu portas para a invernada da declamação e invernada da trova. Sobre Rene Maurício Sutton Barbachan, patrono do Acampamento Farroupilha 2025, a secretaria da Cultura disse que ele é um pioneiro do tradicionalismo gaúcho há pelo menos 45 anos. "Antes da oficialização do Acampamento em 1987, Barbachan já acampava no Parque Harmonia. Esse homem sempre tem uma palavra generosa e amiga. É uma honra tê-lo como patrono da nossa festa tradicionalista", acrescenta.

Barbachan salientou a emoção que sente ao ser homenageado. "É um reconhecimento ao trabalho que fazemos desde 1985. Nunca paramos de acampar no Harmonia", recorda ao lembrar que só não acampou em 2024 em função da enchente.

Carla Deboni, CEO da GAM 3, concessionária do Parque Harmonia, disse que a expectativa da organização é superar os 2 milhões de visitantes na 43ª edição do Acampamento Farroupilha. A festa tradicionalista terá mais de 120 atrações culturais - shows musicais, um espetáculo em homenagem a Luiz Carlos Borges, shows de chula, trova e declamação e danças tradicionais.

Acampamento Farroupilha 2025

Inscrições: 9 a 13/6/2025

Local: Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, 307 – Menino Deus)

Pagamentos das Inscrições: 7/7 a 11/7/2025 na Estância Harmonia

Montagem: 9/9 (números impares), 16/9 (números pares)

Evento: 1° a 21/9

Desmontagem: 22/9 a 1°/10