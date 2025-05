Ciranda Cultural de Prendas movimenta a cidade de Osório

Um dos eventos mais aguardados no meio tradicionalista já está movimentando a economia do Litoral Norte. A rede hoteleira de Osório está com lotação esgotada para receber entre os dias 15 e 17 de maio, a 54ª Ciranda Cultural das Prendas do Rio Grande do Sul, um dos concursos tradicionalistas mais importantes da cultura gaúcha. A Ciranda é a responsável por eleger a 1ª Prenda do Estado, título que, atualmente, é da prenda Isabella Nunes da Silva, do CTG Estância da Serra, de Osório e, por isso, a atividade ocorrerá no litoral.

São esperadas 80 prendas vindas das 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul e cerca de duas mil pessoas devem visitar o município do Litoral Norte durante os dias de provas culturais, que serão realizadas em Osório e a grande final, em Tramandaí.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, juntamente com a Comissão Organizadora, além dos leitos estarem cheios em Osório para os dias da Ciranda, o município de Tramandaí também registra uma grande procura por estadias. Para a próxima semana, quando iniciam as atividades, é esperado um maior movimento ainda em bares, lancherias e restaurantes, gerando um incremento de rendas para os negócios locais.

A Ciranda ainda terá uma programação cultural aberta ao público durante essa semana, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, na quinta-feira (15), a partir das 19h. No local vão ocorrer apresentações artísticas com o tema Folclore Litorâneo, com roda de conversa sobre o Terno de Reis, Folia do Divino, Maçambiques e Quicumbis, e apresentações de grupos

Já as provas e atividades do concurso, voltados às candidatas, vão se concentrar entre os dias 15 e 16 em espaços disponibilizados na Unicnec e no CTG Estância da Serra e o último dia (17), quando ocorre o jantar baile para a divulgação das vencedoras da 54ª Ciranda das Prendas, ocorrerá em Tramandaí, no Centro Municipal de Eventos. O evento tem o apoio da prefeitura de Osório, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura.