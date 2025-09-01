Câmara realiza sessão no Acampamento Farroupilha

Em meio à fumaça dos assados e os ritmos gaudérios, os vereadores de Porto Alegre, muitos devidamente pilchados, realizaram a sessão desta segunda-feira (01) em um piquete no Acampamento Farroupilha. É a primeira vez na história que a Câmara da Capital ocupa um espaço no Parque Harmonia, onde os festejos tradicionalistas são realizados até o dia 21 de setembro. Ao todo, o Legislativo gastou R$ 160 mil para a construção da estrutura e o aluguel do espaço, orçamento aprovado pela Mesa Diretora. Na avaliação da presidente da Câmara, vereadora Comandante Nádia (PL), este é um feito histórico. "É o momento em que nós mostramos a Câmara efetivamente interligada aos munícipes", ponderou. Muitos dos acampados, no entanto, não sabiam que a sessão estava acontecendo no parque ou conseguiam ao menos sinalizar em que direção ficava o piquete da Câmara Municipal.

Para Cristiane Lima, patroa do piquete Regalos da Amizade, a representação do Legislativo fora do ambiente formal é positiva, ainda que não acompanhe o trabalho dos vereadores. A professora de educação infantil, que tira licença do trabalho para morar no Parque Harmonia durante mais de um mês, afirma que tinha ouvido falar do piquete da Câmara por meio de grupos de associações, mas ainda não visitou o espaço. Frequentadora do acampamento há mais de 15 anos, Cristiane começou a montar seu piquete no início de agosto. Ainda que os festejos só tenham iniciado formalmente nesta segunda, ela conta que as confraternizações já começaram no último final de semana, muitas entrando madrugada adentro. "Tem que gostar", diz ela, sem deixar esconder o sorriso.

Na visão de Luiz Henrique Brasil, patrão do piquete Freitas Brasil, a presença da Câmara no acampamento "não faz sentido". "Não adianta tentar fazer algo próprio dentro de um evento que já existe." O tradicionalista diz que não sabia que a sessão do Legislativo estava ocorrendo no parque e que não acompanha nenhum dos vereadores. Ele e sua família começaram a montar o piquete no dia 11 de agosto e pretendem morar dentro da estrutura até o fim do mês.

Também afirmando não saber sobre o piquete da Câmara, Valdecir Machado pontua que é positiva a presença dos vereadores no acampamento, mas que eles devem atuar para, de fato, resolverem as demandas da população. “Eles passam aqui e pedem voto, mas têm que ouvir os pedidos das pessoas, não podem ficar só no gabinete", avalia. Machado, patrão do piquete Presilha Crioula há 15 anos, diz já ter acompanhado a política municipal de perto, especialmente por meio de políticos que traziam o tradicionalismo como uma de suas bandeiras. O técnico em comunicação, que sempre tira férias nesta época do ano, começou a montar seu piquete em 16 de agosto e irá morar nele até o fim dos festejos.

Sobre a distância que ainda persiste entre a Câmara e a maioria dos acampados, Comandante Nádia afirma que a ideia é trazer estas e outras pessoas ao piquete por meio de diversas atividades. Além da realizada nesta segunda, a Câmara fará mais duas sessões no parque. O espaço do Legislativo também foi disponibilizado às bancadas, que podem utilizá-lo para eventos particulares com lideranças e entidades. A organização do Legislativo também está agendando visitas de instituições que manifestem interesse em conhecer o piquete.

Acompanhando a sessão, a secretária Liliana Cardoso, chefe da pasta de Cultura, reafirmou a importância do Acampamento Farroupilha para a manutenção e a exaltação do tradicionalismo gaúcho. Segundo ela, neste ano o acampamento conta com 235 piquetes, número ainda reduzido em comparação a anos anteriores, e produz cerca de cinco mil empregos.